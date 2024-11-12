Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET
Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà hancorp plaza Số 72 Đường trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 12 - 25 Triệu
Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm Web sử dụng ngôn ngữ/công nghệ: React/JavaScript, WebSocket, WebRTC,...
Xây dựng bộ JavaScript SDK voice/video call dựa trên WebRTC.
Chuyển đổi thiết kế thành các các giao diện UI/UX thân thiện với người dùng.
Đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt và tương tác mượt mà trên nhiều thiết bị và trình duyệt khác nhau.
Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với ReactJS trong môi trường phát triển web.
1 năm
Thành thạo JavaScript, jQuery, Bootstrap, Typescript, ES6, CSS3, HTML5, ESLint.
Nắm vững lập trình hướng đối tượng với JavaScript.
Có kinh nghiệm phát triển và tích hợp RESTful API,.
Có kinh nghiệm triển khai giao diện web responsive, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà trên nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn dựa trên kinh nghiệm và năng lực
Chế độ phúc lợi toàn diện bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và chế độ nghỉ phép
Cơ hội phát triển sự nghiệp và học hỏi các công nghệ mới
Chế độ lương, thưởng hiệu suất và phụ cấp: review tăng lương sau thử việc theo năng lực
Thưởng phần trăm dự án cho các thành viên nhóm dự án đạt hiệu suất cao.
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết
Môi trường làm việc năng động và sáng tạo
Các hoạt động xã hội và xây dựng nhóm định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET
