Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và bảo trì các ứng dụng web sử dụng .NET, C#, ReactJS và các công nghệ liên quan. Thiết kế và triển khai các API RESTful hiệu quả và dễ bảo trì. Viết code sạch, có cấu trúc tốt, tuân thủ các tiêu chuẩn lập trình. Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì. Cộng tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tiến độ dự án. Thường xuyên cập nhật kiến thức và công nghệ mới để cải thiện hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm. Xây dựng và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án. Khắc phục sự cố và tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Fullstack Developer. Thành thạo .NET, C#, ReactJS, HTML, CSS, JavaScript. Hiểu biết về kiến trúc microservices và các nguyên tắc thiết kế phần mềm. Có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server, MySQL, PostgreSQL...). Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý phiên bản code (Git). Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt. Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Có cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn. Review lương 6 tháng 1 lần Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Có cơ hội thăng tiến trong công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ ICOMMERCE VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nam Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

