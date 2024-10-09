Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế và tạo các yếu tố trò chơi như giao diện người dùng, nút, đối tượng, hình đại diện, kết cấu, hình nền. Tạo nội dung 2D cho trò chơi như nhân vật, đạo cụ, môi trường, giao diện người dùng,... cho mobile game. Tạo icon, ảnh bìa cho giao diện cửa hàng của game Sáng tạo các nội dung theo yêu cầu của sản phẩm cũng như theo trend và định hướng của marketing. Phối hợp các nhân sự, bộ phận product và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển sản phẩm mobile game.

Thiết kế và tạo các yếu tố trò chơi như giao diện người dùng, nút, đối tượng, hình đại diện, kết cấu, hình nền.

Tạo nội dung 2D cho trò chơi như nhân vật, đạo cụ, môi trường, giao diện người dùng,... cho mobile game.

Tạo icon, ảnh bìa cho giao diện cửa hàng của game

Sáng tạo các nội dung theo yêu cầu của sản phẩm cũng như theo trend và định hướng của marketing.

Phối hợp các nhân sự, bộ phận product và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển sản phẩm mobile game.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí 2D Game Artist từ 02 năm trở lên, mạnh về vẽ asset game. Có kiến thức tốt về UI/UX, có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, màu sắc trong game, có kinh nghiệm về Mobile game art. Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí 2D Game Artist từ 02 năm trở lên, mạnh về vẽ asset game.

Có kiến thức tốt về UI/UX, có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, màu sắc trong game, có kinh nghiệm về Mobile game art.

Sử dụng thành thạo Photoshop, Illustrator.

Lợi thế:

Sử dụng được Unity3D/ Particle FX/ Spine Animation là lợi thế Có khả năng concept nhân vật, môi trường cho game là lợi thế Yêu thích game, có kinh nghiệm làm game mobile sẽ là một lợi thế Ưu tiên những bạn sử dụng được Wacom.

Sử dụng được Unity3D/ Particle FX/ Spine Animation là lợi thế

Có khả năng concept nhân vật, môi trường cho game là lợi thế

Yêu thích game, có kinh nghiệm làm game mobile sẽ là một lợi thế

Ưu tiên những bạn sử dụng được Wacom.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh; thưởng nóng, thưởng % theo lợi nhuận dự án, (phần trăm công khai rõ ràng). Ăn trưa phụ cấp lên tới 1 triệu/tháng + gửi xe miễn phí. Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ (máy tính 2 màn + Wacom). Văn phòng làm việc rộng gần 2000m2, vô cùng hiện đại, tiện nghi tại FPT Tower Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo Luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa. Du lịch và teambuilding 3 lần/năm. Cà phê, trà và bánh ngọt miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần Chúng tôi có nhiều câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Yoga, CineClub, Guitar, CLB sống xanh, CLB chạy bộ,... Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, 8h30 - 17h30, nghỉ T7, CN.

Mức lương cạnh tranh; thưởng nóng, thưởng % theo lợi nhuận dự án, (phần trăm công khai rõ ràng).

Ăn trưa phụ cấp lên tới 1 triệu/tháng + gửi xe miễn phí.

Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ (máy tính 2 màn + Wacom).

Văn phòng làm việc rộng gần 2000m2, vô cùng hiện đại, tiện nghi tại FPT Tower

Sếp trực tiếp vô cùng cởi mở, luôn lắng nghe mọi ý kiến của nhân viên. Đồng nghiệp trẻ, thân thiện và xây dựng. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được hưởng tất cả các chính sách của công ty và theo Luật LĐ gồm: Các loại bảo hiểm, nghỉ mát, nghỉ lễ, party, sinh nhật và hơn thế nữa. Du lịch và teambuilding 3 lần/năm.

Cà phê, trà và bánh ngọt miễn phí mỗi ngày. Teabreak hàng tuần

Chúng tôi có nhiều câu lạc bộ nội bộ mà bạn có thể tham gia: Bóng đá, Yoga, CineClub, Guitar, CLB sống xanh, CLB chạy bộ,...

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, 8h30 - 17h30, nghỉ T7, CN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ADONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin