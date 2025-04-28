Tuyển Giám đốc điều hành TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 30 - 45 Triệu

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Pro Company

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Xã Tam Phước, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Quan hệ, làm việc với các cơ quan, ban ngành địa phương về những lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Công ty.
Quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác đất đai, gia hạn, biến động, hồ sơ pháp lý về đất đai...
Theo dõi, kiểm tra công tác xử lý, bảo vệ môi trường, PCCC.
Quản lý, kiểm tra nội dung ký các hồ sơ về lao động nước ngoài; kiểm tra nội dung ký, ban hành các công văn, văn bản hành chính.
Giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày liên quan đến các hoạt động của Công ty....

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên về kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm quản lý cấp cao từ 5-10 năm tùy theo quy mô doanh nghiệp
Có kỹ năng quản lý tài chính, ngân sách; kỹ năng đàm phán giao tiếp hiệu quả với các bên; có khả năng xây dựng mối quan hệ với chính quyền địa phương và đối tác khách hàng ......
Có phẩm chất trung thực và đạo đức kinh doanh, khả năng làm việc chịu áp lực, trách nhiệm cao...
Ưu tiên Ứng viên có Hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận.
Ưu tiên giao tiếp được bằng tiếng Anh hoặc Trung.

Tại TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khoảng 30.000.000 đến 45.000.000đ/tháng.
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Làm việc tại Công ty TNHH liên doanh nuôi và phát triển Khỉ Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Pro Company

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

