Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh dựa trên tình hình thị trường và nội lực doanh nghiệp.

Định hướng mở rộng thị trường, đầu tư và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.

Phối hợp với HĐQT để thiết lập các mục tiêu tài chính và kế hoạch mở rộng kinh doanh.

Xây dựng chiến lược tiếp thị, thương hiệu nhằm gia tăng vị thế của tập đoàn trên thị trường.

Phê duyệt các kế hoạch tài chính, dự án đầu tư và báo cáo tài chính quan trọng.

Đảm bảo lợi nhuận, dòng tiền ổn định và tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông.

Quản lý rủi ro tài chính và thiết lập các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Giám sát các hoạt động huy động vốn, quản lý tài sản và dòng tiền doanh nghiệp.

Thiết lập các quy trình làm việc, hệ thống quản lý và đo lường hiệu quả hoạt động.

Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và tuân thủ pháp luật.

Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc của toàn công ty.

Định kỳ kiểm tra và cải tiến quy trình vận hành để tối ưu hóa hiệu suất.

Thúc đẩy môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, minh bạch.

Thiết lập chính sách đãi ngộ, lộ trình thăng tiến cho nhân viên.

Triển khai các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân sự.

Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút nhân tài phù hợp với mục tiêu phát triển tập đoàn.