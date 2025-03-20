Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 537 ql51, kp3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh dựa trên tình hình thị trường và nội lực doanh nghiệp.
Định hướng mở rộng thị trường, đầu tư và phát triển sản phẩm/dịch vụ mới.
Phối hợp với HĐQT để thiết lập các mục tiêu tài chính và kế hoạch mở rộng kinh doanh.
Xây dựng chiến lược tiếp thị, thương hiệu nhằm gia tăng vị thế của tập đoàn trên thị trường.
Phê duyệt các kế hoạch tài chính, dự án đầu tư và báo cáo tài chính quan trọng.
Đảm bảo lợi nhuận, dòng tiền ổn định và tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông.
Quản lý rủi ro tài chính và thiết lập các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.
Giám sát các hoạt động huy động vốn, quản lý tài sản và dòng tiền doanh nghiệp.
Thiết lập các quy trình làm việc, hệ thống quản lý và đo lường hiệu quả hoạt động.
Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và tuân thủ pháp luật.
Đề xuất và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu suất làm việc của toàn công ty.
Định kỳ kiểm tra và cải tiến quy trình vận hành để tối ưu hóa hiệu suất.
Thúc đẩy môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, minh bạch.
Thiết lập chính sách đãi ngộ, lộ trình thăng tiến cho nhân viên.
Triển khai các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ nhân sự.
Xây dựng chiến lược tuyển dụng, thu hút nhân tài phù hợp với mục tiêu phát triển tập đoàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc.
Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được đào tạo và có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 537 quốc lộ 51, KP3, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

