Tuyển Giám đốc nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công Nghiệp Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì

01. Mục đích của công việc

– Set up được công ty thành viên là một brand mới, mỗi brand đi theo mô hình khác nhau, khai thác thị phần khác nhau

– Cố vấn, tham vấn cho CEO về công tác quản trị nhân lực để đảm bảo tổ chức vận hành trơn tru.

02. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính của công việc

– Tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực – Xây dựng thương hiệu Nhà tuyển dụng, nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng. – Xây dựng quy trình làm việc giữa các bộ phận trong công ty mới giúp công ty vận hành trơn tru – Xây dựng và triển khai chế độ lương, thưởng, phúc lợi, hệ thống đánh giá kết quả làm việc của nhân viên đảm bảo tính động viên và thúc đẩy sự nỗ lực của mỗi cá nhân trong việc phát triển các mục tiêu cá nhân đúng hướng với sự phát triển công ty. – Theo dõi và thực hiện các chế độ chính sách khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật. – Xây dựng các kênh thông tin, thực hiện các hoạt động truyền thông thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức, cách thức quản trị... đảm bảo nhân viên hiểu rõ tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của doanh nghiệp. – Thiết lập cách giao tiếp, trao đổi làm việc...của nhân sự phòng ban nhằm đảm bảo thông tin thông suốt, minh bạch, phối hơp nhịp nhàng. – Kết nối nhân viên và công ty, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, công bằng, thân thiện.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính, Độ tuổi: Nam/Nữ, 30 – 40 tuổi. Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan và các chương trình quản lý nhân sự cao cấp. Kinh nghiệm: – Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. – Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn có sản xuất và phân phối, có sự tăng trưởng vượt bậc Kỹ năng: – Có khả năng tìm kiếm và lắp ghép các nhân sự key, xây được đội core team. – Đã triển khai phát triển văn hóa doanh nghiệp, show được sản phẩm hoặc kết quả tạo ra. – Xây được các Công cụ đánh giá nhân sự hiệu quả. – Xây được quy trình vận hành của một doanh nghiệp nhất định. Thái độ/Tính cách: – Thẳng thắn. – Chân thành. – Sáng tạo. – Có năng lực. – Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: – Lương cứng: 40.000.000 – 45.000.000 VNĐ/tháng. Thu nhập: Lương cứng + % của brand – Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cứng + phụ cấp. Thông tin khác: – Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, thâm niên, công tác phí theo quy chế Công ty – Thưởng lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh theo tháng/quý/năm, thưởng nóng theo tình hình kinh doanh của công ty. – Đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật. – Được chia lợi nhuận của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

