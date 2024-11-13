Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Yên: LÔ E5

- E6 KCN HÒA HIỆP BẮC, Đông Hoà

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trợ lý Giám đốc quản lý sản xuất phạm vi công việc: nhà máy sản xuất
Liên hệ các đối tác Trung Quốc
Các công việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung lưu loát (Nghe nói đọc viết, trình độ HSK 5, 6) , tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung
Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt, có tinh thần hòa đồng, cầu tiến, chịu áp lực và có trách nhiệm trong công việc.
Biết sử dụng kỹ năng thành thạo word, excel, power point
Chăm chỉ, cẩn thận, siêng năng

Tại Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Lô E5, E6 KCN Hòa Hiệp 1, P Hòa Biệp Bắc, TX Đông Hòa, PHú Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

