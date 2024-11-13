Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Phú Yên: LÔ E5 - E6 KCN HÒA HIỆP BẮC, Đông Hoà

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Trợ lý Giám đốc quản lý sản xuất phạm vi công việc: nhà máy sản xuất

Liên hệ các đối tác Trung Quốc

Các công việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung lưu loát (Nghe nói đọc viết, trình độ HSK 5, 6) , tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung

Nhanh nhẹn, trung thực, giao tiếp tốt, có tinh thần hòa đồng, cầu tiến, chịu áp lực và có trách nhiệm trong công việc.

Biết sử dụng kỹ năng thành thạo word, excel, power point

Chăm chỉ, cẩn thận, siêng năng

Tại Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Concept Eyewear Manufacture Việt Nam

