Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Mức lương
40 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Vác, Dân Hòa, Thanh Oai, Huyện Thanh Oai

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực sản xuất và kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, đảm bảo tiến độ, chất lượng và quy trình theo đúng quy định của công ty.
Chịu trách nhiệm quản lý sản xuất: Lập kế hoạch, điều hành và tổ chức sản xuất toàn nhà máy, đảm bảo cân đối năng lực sản xuất giữa các xưởng, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh và tối ưu hóa hiệu quả sản xuất.
Quản lý hiệu quả máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và hàng hóa, đồng thời kiểm soát tồn kho nhằm giảm thiểu thất thoát và sử dụng các nguồn lực hợp lý.
Kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào và đầu ra; đảm bảo thực hiện và duy trì nghiêm ngặt quy trình ISO, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.
Đề xuất các phương án quản lý, tuyển dụng nhân sự: bố trí nhân lực phù hợp với từng công đoạn sản xuất, sắp xếp ca kíp hợp lý, đôn đốc hiệu quả làm việc của nhân viên, chú trọng công tác đào tạo, phát triển tay nghề và an toàn lao động.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, Sản xuất hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lập kế hoạch sản xuất/vận hành sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng.
Kỹ năng:
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Am hiểu quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và quản lý nhân sự.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt và chịu được áp lực công việc cao.
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.
Ưu tiên ứng viên cư trú tại các khu vực Hà Đông, Thường Tín, Chương Mỹ, Thanh Trì Ứng Hòa, Thanh Oai ... thuận tiện cho việc di chuyển đi lại công tác và làm việc tại Nhà máy 3 của công ty.

Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

2. Nhà máy Sang – Xịn – Mịn giữa lòng huyện Thanh Oai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 31 phố Nguyễn Thiệp, phường Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

