Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Địa điểm làm việc: Cụm CN Trường An - An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội

Lập kế hoạch và giám sát toàn bộ quá trình sản xuất, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn.

Quản lý và điều phối nhân sự, máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.

Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng và số lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến.

Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất cho cấp trên.

Đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ các quy định về môi trường trong quá trình sản xuất.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý sản xuất ngành thực phẩm, bánh kẹo.

Nắm vững các quy trình, kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất hàng thực phẩm.

Có khả năng quản lý dự án, lập kế hoạch và điều phối nhân sự hiệu quả.

Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định nhanh chóng và chính xác

Mức lương cạnh tranh

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được trao quyền

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

