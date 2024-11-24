Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 22 Triệu

Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi

Mức lương
17 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cụm CN Trường An

- An Khánh

- Hoài Đức

- Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương 17 - 22 Triệu

Lập kế hoạch và giám sát toàn bộ quá trình sản xuất, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn.
Quản lý và điều phối nhân sự, máy móc thiết bị trong quá trình sản xuất.
Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng và số lượng đáp ứng nhu cầu sản xuất.
Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, đề xuất các giải pháp cải tiến.
Báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất cho cấp trên.
Đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ các quy định về môi trường trong quá trình sản xuất.

Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý sản xuất ngành thực phẩm, bánh kẹo.
Nắm vững các quy trình, kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất hàng thực phẩm.
Có khả năng quản lý dự án, lập kế hoạch và điều phối nhân sự hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định nhanh chóng và chính xác

Tại Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được trao quyền
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi

Công Ty cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Nguyên Khôi

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 92 ngõ 12 đường Quang Trung, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

