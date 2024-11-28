Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty cổ phần nhựa Á Đông làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần nhựa Á Đông
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Đường D1, Khu CN Yên Mỹ II, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Yên Mỹ

- Hà Nội, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

1- Tổ chức tiếp nhận, lắp đặt và nghiệm thu máy móc thiết bị mới.
2- Điều phối hoạt động Sản xuất và hoạt động Bảo dưỡng, Sửa chữa, Cải tiến.
3- Tham gia đánh giá nhà thầu lắp đặt, sửa chữa, bảo trì.
4- Đào tạo và Phát triển đội ngũ quản lý sản xuất và bảo trì.
5- Cải tiến nâng cấp quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn sản xuất và bảo trì máy móc thiết bị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn:
Đại học - Trường đào tạo: Các trường Đại học kỹ thuật công nghệ
- Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí động lực, Cơ khí , Cơ điện tử, Kỹ thuật điện - điện tử, Hóa polymer;
- Số năm kinh nghiệm: Ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về kiến thức bảo trì công nghiệp, Các phương pháp bảo trì công nghiệp
- Kỹ năng chuyên môn:
+ Quản lý nghiên cứu phát triển sản phẩm:
1. Chủ trì nghiên cứu phát triển công thức sản phẩm, định mức sản xuất;
2. Giám sát quá trình sản xuất quy mô thí nghiệm, quy mô thử nghiệm tới quy mô chính thức;
+ Quản lý chất lượng:
1. Nắm rõ các tiêu chuẩn chất lượng.
2. Thành thạo các bước kiểm soát chất lượng.
3. Thiết lập các tiêu chuẩn kiểm soát.
4. Thiết lập các tiêu chí thống kê đánh giá quá trình.
5. Thẩm định, đánh giá nhà cung ứng.
+ Quản lý kỹ thuật:
1. Am hiểu nguyên lý kết cấu hệ thống thiết bị phụ trợ: (thủy lực, khi nén);
2. Am hiểu nguyên lý kết cấu máy - dây chuyền sản xuất (lắp đặt, bảo dưỡng);
3. Nắm vững hệ thống khai báo, cài đặt thông số vận hành dây chuyền sản xuất;
- Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lắng nghe, Kỹ năng làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý: Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân viên; Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên; Kỹ năng Đào tạo và phát triển nhân viên; Kỹ năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định; Kỹ năng giao nhiệm vụ và phân quyền;
- Độ tuổi: 38-45
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung thành thạo
- Trình độ tin học: MS Word. MS Excel. MS Powerpoint, MS Visio, MS Project, Autocad, Inventor/ Solidwork.
- Yêu cầu khác: Kiến thức về Phòng chống cháy nổ, Phòng cháy chữa cháy, An toàn lao động và Vệ sinh môi trường lao động;

Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
+ Mức lương cạnh tranh, thoả thuận theo năng lực
+ Hưởng đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và thưởng theo hiệu quả công việc chi trả vào dịp Tết và các kỳ trong năm.
+ Các chế độ khác: Nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ,... theo quy định của Công ty.
+ Được đào tạo nâng cao trình độ, cơ hội thăng tiến theo lộ trình công danh của Công ty.
+ Môi trường làm việc hiện đại, cởi mở, năng động và công nghệ sản xuất tiên tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần nhựa Á Đông

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 14,15 A18 Geleximco A Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

