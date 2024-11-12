Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao.
- Quản lý con người, công nghệ, chất lượng sản phẩm của nhà máy.
- Bố trí hợp lý dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.
- Tham mưu cho Ban giám đốc về các hoạt động liên quan đến sản xuất.
- Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất lao động, hiệu suất hoạt động máy móc, cân đối nguồn lực sản xuất tại các bộ phận.
- Đôn đốc, kiểm soát kế hoạch sản xuất của từng bộ phận nhằm mục tiêu đáp ứng đủ số lượng, chất lượng hàng hóa theo đơn hàng.
- Giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất đảm bảo tuân thủ công tác an toàn lao động, PCCC, nội quy công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên.
- Kỹ năng: Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức sản xuất.
- Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất 3 – 5 năm.
- Tính cách: Trung thực chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đổi với công việc
- Biết tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Theo thỏa thuận.
- Lương tháng 13, thưởng theo hoạt động SXKD của Công ty. Du lịch hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 1 Phường Hưng Đạo - quận Dương Kinh - TP Hải Phòng

