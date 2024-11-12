Tuyển Giám đốc sản xuất Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc

- Điều hành hoạt động sản xuất của nhà máy theo nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

- Quản lý con người, công nghệ, chất lượng sản phẩm của nhà máy.

- Bố trí hợp lý dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.

- Tham mưu cho Ban giám đốc về các hoạt động liên quan đến sản xuất.

- Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu suất lao động, hiệu suất hoạt động máy móc, cân đối nguồn lực sản xuất tại các bộ phận.

- Đôn đốc, kiểm soát kế hoạch sản xuất của từng bộ phận nhằm mục tiêu đáp ứng đủ số lượng, chất lượng hàng hóa theo đơn hàng.

- Giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất đảm bảo tuân thủ công tác an toàn lao động, PCCC, nội quy công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ Đại học trở lên.

- Kỹ năng: Có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức sản xuất.

- Có kinh nghiệm về quản lý sản xuất 3 – 5 năm.

- Tính cách: Trung thực chịu khó, nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao đổi với công việc

- Biết tiếng Anh, tiếng Trung là một lợi thế.

Quyền Lợi

- Thu nhập: Theo thỏa thuận.

- Lương tháng 13, thưởng theo hoạt động SXKD của Công ty. Du lịch hàng năm.

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.