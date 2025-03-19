Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô B124, Đường số 7, KCN Thái Hòa, Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất, đảm bảo chất lượng & tiến độ
Cải tiến quy trình, tối ưu hóa năng suất & chi phí
Quản lý nhân sự, đào tạo & phát triển đội ngũ kỹ thuật viên
Đảm bảo tuân thủ an toàn lao động & quy định sản xuất
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện – Điện tử, Tự động hóa,…
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm (2 năm ở vị trí quản lý sản xuất)
Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, chịu áp lực cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ISO, Lean Manufacturing, Kaizen
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
Thưởng 06 tháng đầu năm, thưởng lễ, tết.
Ngày sinh nhật được nghỉ việc hưởng lương 100%.
Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.
Teambuilding hằng năm.
Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc Sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM
