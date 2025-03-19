Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Long An: Lô B124, Đường số 7, KCN Thái Hòa, Ấp Tân Hòa, Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất

Quản lý, điều phối hoạt động sản xuất, đảm bảo chất lượng & tiến độ

Cải tiến quy trình, tối ưu hóa năng suất & chi phí

Quản lý nhân sự, đào tạo & phát triển đội ngũ kỹ thuật viên

Đảm bảo tuân thủ an toàn lao động & quy định sản xuất

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Điện – Điện tử, Tự động hóa,…

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm (2 năm ở vị trí quản lý sản xuất)

Kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, chịu áp lực cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ISO, Lean Manufacturing, Kaizen

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Thưởng 06 tháng đầu năm, thưởng lễ, tết.

Ngày sinh nhật được nghỉ việc hưởng lương 100%.

Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng.

Teambuilding hằng năm.

Cơ hội thăng tiến lên Giám đốc Sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUE CARE VIỆT NAM

