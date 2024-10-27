Tuyển Giám Đốc Tài Chính thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: T24, Tòa TASCO, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý tài chính doanh nghiệp. Hỗ trợ xây dựng phương án dự trù tài chính cho các dự án trong tương lai Đề xuất và tạo lập các báo cáo quản trị cần thiết, phục vụ cho mục tiêu của Ban Giám đốc; Tham mưu cho Ban Giám Đốc các quyết định đầu tư. Theo dõi các khoản thanh toán lớn trong công ty, đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Kiểm soát dòng tiền ra, vào công ty, đề xuất phương án giải quyết khi có vấn đề phát sinh. Thực hiện công tác lưu trữ các giấy tờ tài chính, các báo cáo các dự án.
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ trên 33 - 40 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng (ưu tiên Trường KTQD, Học viện Tài chính, Thương mại). Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc/PGĐ tài chính, Tư vấn tài chính. Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành đầu tư, tài chính, kế toán. Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, linh hoạt, có kỹ năng phát hiện vấn đề và xử lý các tình huống phức tạp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thành tích đặc biệt. Chế độ phúc lợi đầy đủ, nghỉ mát, nghỉ lễ, đào tạo nâng cao. Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo Quy định của Công ty, Nhà nước Môi trường làm việc chuyên ngiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng nghiệp thân thiện và gắn kết Review lương 1 lần / năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ T-TECH VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tòa nhà Tasco, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

