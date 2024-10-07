Tuyển Giám Đốc thu nhập 11 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp số 05, Ân Thi

- Lái xe cho giám đốc công ty

- Chịu trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng và vệ sinh xe hàng ngày

- Lái xe theo điều phối, yêu cầu của Giám Đốc.

- Lái ô tô chỗ chở Giám đốc

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hóa trên đường công tác, làm việc theo nguyên tắc “lái xe an toàn và tiết kiệm” và tự chịu trách nhiệm khi có sự cố xảy ra.

- Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ

- Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào số theo dõi thiết bị. Ghi nhật trình xe đầy đủ kịp thời

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

- Làm việc từ T2- T7 hàng tuần - Lương: theo thoả thuận (hưởng đầy đủ theo chế độ nhà nước)

- Hồ sơ xin việc: đơn xin việc,lý lịch, quá trình làm việc, bằng lái xe bảng photo (đem theo bảng chính để đối chiếu)

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Độ tuổi: Trên 27

- Có bằng lái xe hạng B2

- Đã có kinh nghiệm chạy xe

- Thời gian lái xe trên 3 năm

- Thân thiện, hòa đồng với mọi người

- Sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc

- Lái xe thông thạo, thông thạo đường Hà Nội, nắm vững luật Giao thông đường bộ VN đang hiện hành

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước

- Được làm việc trong môi trường năng động, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Được thưởng sinh nhật, .. theo quy định của công ty.

- Lương thưởng tháng 13 dựa trên đánh giá năng lực của từng cá nhân.

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH.. theo quy định của Nhà nước.

- Du lịch, teambuilding 1 lần/năm.

- Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

