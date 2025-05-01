Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA
Ngày đăng tuyển: 01/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

DevOps Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng DevOps Engineer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tự động hóa kiểm thử: Thiết kế, phát triển và duy trì các công cụ tự động hóa kiểm thử cho mobile game, đảm bảo kiểm thử hiệu quả trên các nền tảng và thiết bị khác nhau.
Tự động hóa kiểm thử
Tích hợp SDK: Hỗ trợ tích hợp các SDK (như quảng cáo, phân tích, thanh toán) vào game, đảm bảo tính ổn định và tương thích.
Tích hợp SDK
Vận hành game server: Quản lý, tối ưu hóa và giám sát game server để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao.
Vận hành game server
Kiểm thử đa thiết bị: Thiết lập và vận hành môi trường kiểm thử trên AWS Device Farm và các thiết bị thực (real device testing) để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
Kiểm thử đa thiết bị
Đọc hiểu và kiểm tra code: Phân tích mã nguồn để double-check các yêu cầu từ team business và team tech, đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và kinh doanh.
Đọc hiểu và kiểm tra code
Hỗ trợ DevOps: Xây dựng pipeline CI/CD, quản lý cơ sở hạ tầng (IaC), và tối ưu hóa quy trình phát triển/phát hành game.
Hỗ trợ DevOps
Phối hợp đội nhóm: Làm việc chặt chẽ với các lập trình viên, QA, và đội ngũ kinh doanh để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và đáp ứng thời hạn.
Phối hợp đội nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.
Kiến thức lập trình: Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình để đọc hiểu code và phát triển công cụ.
Kiến thức lập trình
Kinh nghiệm DevOps: Hiểu biết sâu về CI/CD, containerization (Docker, Kubernetes), và quản lý cơ sở hạ tầng trên cloud (AWS, GCP, hoặc Azure).
Kinh nghiệm DevOps
Kiểm thử tự động: Có kinh nghiệm xây dựng framework kiểm thử tự động (Appium, Selenium, hoặc các công cụ tương tự).
Kiểm thử tự động
Kinh nghiệm mobile game: Hiểu quy trình vận hành game di động, bao gồm tích hợp SDK và kiểm thử đa nền tảng.
Kinh nghiệm mobile game
AWS Device Farm: Có kinh nghiệm sử dụng AWS Device Farm hoặc các nền tảng kiểm thử tương tự.
AWS Device Farm
Kỹ năng phân tích: Khả năng đọc hiểu code, phân tích yêu cầu, và làm việc với các tài liệu kỹ thuật.
Kỹ năng phân tích
Kỹ năng giao tiếp: Làm việc hiệu quả với các nhóm liên phòng ban (business, tech, QA).
Kỹ năng giao tiếp
Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý như Git, Jira, và các hệ thống giám sát (Prometheus, Grafana) là một lợi thế.
Đam mê với ngành game và tinh thần học hỏi không ngừng.
Có kiến thức hoặc kinh nghiệm với load testing/performance testing.
load testing/performance testing
Đam mê game, chơi thử và phân tích game mobile thường xuyên là lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)
Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13…
Ghi nhận sự đóng góp
thưởng phong phú, hấp dẫn
Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.
Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.
.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.
Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.
Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.
lộ trình thăng tiến rõ ràng
Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa \"No Boss Just Leader\" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.
làm việc mình thích, thích việc mình làm
\"No Boss Just Leader\"
IAPPOTA.
Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.
trao quyền
Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.
Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.
Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.
Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, …
Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba…
Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6
Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)
Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 5 Trần Bình Trọng, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

