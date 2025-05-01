Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tự động hóa kiểm thử: Thiết kế, phát triển và duy trì các công cụ tự động hóa kiểm thử cho mobile game, đảm bảo kiểm thử hiệu quả trên các nền tảng và thiết bị khác nhau.

Tích hợp SDK: Hỗ trợ tích hợp các SDK (như quảng cáo, phân tích, thanh toán) vào game, đảm bảo tính ổn định và tương thích.

Vận hành game server: Quản lý, tối ưu hóa và giám sát game server để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cao.

Kiểm thử đa thiết bị: Thiết lập và vận hành môi trường kiểm thử trên AWS Device Farm và các thiết bị thực (real device testing) để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.

Đọc hiểu và kiểm tra code: Phân tích mã nguồn để double-check các yêu cầu từ team business và team tech, đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và kinh doanh.

Hỗ trợ DevOps: Xây dựng pipeline CI/CD, quản lý cơ sở hạ tầng (IaC), và tối ưu hóa quy trình phát triển/phát hành game.

Phối hợp đội nhóm: Làm việc chặt chẽ với các lập trình viên, QA, và đội ngũ kinh doanh để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao và đáp ứng thời hạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.

Kiến thức lập trình: Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình để đọc hiểu code và phát triển công cụ.

Kinh nghiệm DevOps: Hiểu biết sâu về CI/CD, containerization (Docker, Kubernetes), và quản lý cơ sở hạ tầng trên cloud (AWS, GCP, hoặc Azure).

Kiểm thử tự động: Có kinh nghiệm xây dựng framework kiểm thử tự động (Appium, Selenium, hoặc các công cụ tương tự).

Kinh nghiệm mobile game: Hiểu quy trình vận hành game di động, bao gồm tích hợp SDK và kiểm thử đa nền tảng.

AWS Device Farm: Có kinh nghiệm sử dụng AWS Device Farm hoặc các nền tảng kiểm thử tương tự.

Kỹ năng phân tích: Khả năng đọc hiểu code, phân tích yêu cầu, và làm việc với các tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng giao tiếp: Làm việc hiệu quả với các nhóm liên phòng ban (business, tech, QA).

Có kinh nghiệm với các công cụ quản lý như Git, Jira, và các hệ thống giám sát (Prometheus, Grafana) là một lợi thế.

Đam mê với ngành game và tinh thần học hỏi không ngừng.

Có kiến thức hoặc kinh nghiệm với load testing/performance testing.

Đam mê game, chơi thử và phân tích game mobile thường xuyên là lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách xét điều chỉnh tăng lương 6 tháng/lần (Đánh giá theo hiệu xuất, kết quả công việc và năng lực)

Ghi nhận sự đóng góp thông qua các khoản thưởng phong phú, hấp dẫn góp phần gia tăng thu nhập của nhân viên: Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng dự án, thưởng KPI, hiệu suất công việc hàng tháng, thưởng quý và lương tháng 13…

Được hưởng các mức Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.

Gói chăm sóc sức khỏe định kỳ hằng năm tại các Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Saigon Healthcare.

Chính sách hỗ trợ khuyến khích học tập, khen thưởng dành cho nhân viên đạt chứng chỉ đào tạo.

Được đào tạo và phát triển theo khung năng lực và lộ trình nghề nghiệp của từng vị trí thông qua các khóa đào tạo miễn phí trên hệ thống đào tạo trực tuyến E-learning Appota, các khoá học hàng đầu của Coursera, Udemy.

Được tham gia các Workshop, Master talk, CEO talk chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia trong và ngoài Công ty.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Tại Appota, mỗi nhân viên sẽ được làm việc mình thích, thích việc mình làm với văn hóa \"No Boss Just Leader\" cùng 7 giá trị cốt lõi IAPPOTA.

Mỗi cá nhân được trao quyền chủ động trong mọi việc, phát huy các thế mạnh, phá bỏ khuôn mẫu và sáng tạo theo phong cách riêng.

Được dẫn dắt, định hướng bởi định hướng bởi đội ngũ BOD có tầm với kim chỉ nam tập trung vào phát triển giá trị con người và tinh thần startup mạnh mẽ.

Môi trường trẻ trung, năng động và sáng tạo, nơi mọi ý tưởng táo bạo được đón nhận.

Được chăm sóc tỉ mỉ từ những bữa ăn sáng, ăn chiều miễn phí với chi phí 2.000.000/người/tháng và tận hưởng không gian cafe hiện đại dành riêng cho nhân viên.

Được trải nghiệm các hoạt động gắn kết đa dạng: Các hoạt động team building, chương trình Friday Frenzy, Đại tiệc sinh nhật công ty kết hợp du lịch hàng năm lên tới 10.000.000/người/năm, hội Chợ Tết độc lạ và các hoạt động thể thao thường niên khác, …

Được thỏa sức tham gia các câu lạc bộ đa sắc màu: CLB Yoga, Bóng đá, Game Esports, Cầu lông, Zumba…

Từ 8h30 - 18h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 8h30 - 16h00 thứ 7 (Mỗi tháng đi làm 2 thứ 7)

Tòa LE Building, Số 11, Ngõ 71, Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GAMOTA

