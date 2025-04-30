Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam
- Hà Nội: Số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 15 Triệu
Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán
Thực hiện hạch toán chi phí và các nghiệp vụ khác; thực hiện thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp, nhân viên và hạch toán ngân hàng, tiền mặt
Thực hiện kiểm tra bảng lương, hạch toán và theo dõi lương, bảo hiểm
Lập các báo cáo thanh toán: báo cáo tạm ứng, up hồ sơ thanh toán lên hệ thống nội bộ và các báo cáo khác theo yêu cầu
Theo dõi, kiểm soát các hợp đồng đầu vào
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tài chính
Kỹ năng: Có năng lực nghiệp vụ Kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, nhanh nhẹn
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ưu tiên biết sử dụng phần mềm MISA…
Phẩm chất nghề nghiệp: Trung thực, chủ động, cần cù
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương,
Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi hấp dẫn theo kết quả kinh doanh
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định khi ký HĐLĐ chính thức
Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h - 17h), T7 làm buổi sáng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI