Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 ngõ 120 Trường Chinh, phường Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Kiểm tra sự hợp lý, hợp lệ của hồ sơ thanh toán

Thực hiện hạch toán chi phí và các nghiệp vụ khác; thực hiện thanh toán cho nhà thầu, nhà cung cấp, nhân viên và hạch toán ngân hàng, tiền mặt

Thực hiện kiểm tra bảng lương, hạch toán và theo dõi lương, bảo hiểm

Lập các báo cáo thanh toán: báo cáo tạm ứng, up hồ sơ thanh toán lên hệ thống nội bộ và các báo cáo khác theo yêu cầu

Theo dõi, kiểm soát các hợp đồng đầu vào

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính,..

Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán tài chính

Kỹ năng: Có năng lực nghiệp vụ Kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, nhanh nhẹn

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, ưu tiên biết sử dụng phần mềm MISA…

Phẩm chất nghề nghiệp: Trung thực, chủ động, cần cù

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 11-15tr, thỏa thuận theo năng lực, đãi ngộ xứng đáng,

Thời gian thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương,

Thưởng lễ, Tết và các phúc lợi hấp dẫn theo kết quả kinh doanh

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định khi ký HĐLĐ chính thức

Thời gian làm việc: T2 - T6 (8h - 17h), T7 làm buổi sáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin