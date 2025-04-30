Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TNK KIM LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 28 Triệu

Mức lương 18 - 28 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 31, tòa Handico, kđt Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Huyện Phúc Thọ

Kế toán trưởng

Tham mưu cho Ban lãnh đạo về các vấn đề tài chính – kế toán, phương án kiểm soát chi phí và tối ưu lợi nhuận.

Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, điều hành, hướng dẫn và đào tạo hoạt động của nhân sự phòng kế toán.

Phối hợp cùng bên dịch vụ thuế để kiểm soát công việc nội bộ phòng kế toán được chuẩn chỉ.

Quản lý lưu trữ hệ thống sổ sách, hóa đơn - chứng từ kế toán, các tài liệu và báo cáo kế toán theo đúng quy định; kiểm soát các chứng từ đảm bảo tính pháp lý, quy chế.

Quản lý thuế, đảm bảo công ty tuân thủ tất cả các quy định pháp luật về tài chính, thuế và kế toán

Tư vấn chiến lược tài chính

Đảm bảo các số liệu từ các bộ phận kế toán chi tiết khớp đúng và chính xác

Thực hiện kiểm kê tài sản, hàng hóa, vật liệu, và dòng tiền định kỳ.

Cung cấp báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo quản trị cho Ban giám đốc

Đảm bảo thực hiện đúng quy trình kiểm toán trong các đợt kiểm toán công ty.

Thực hiện các công việc liên quan đến phòng kế toán do Ban giám đốc yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực FMCG, công ty vốn đầu tư nước ngoài.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm kế toán trưởng tại công ty sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế

Thành thạo phần mềm Misa, vi tính văn phòng (đặc biệt là Excel)

Nắm vững nghiệp vụ, luật, thông tư, nghị định theo quy định hiện hành về kế toán tài chính

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng tính toán chính xác

Tự giác, có trách nhiệm và có khả năng làm việc độc lập

Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 18- 28tr (thỏa thuận theo năng lực thực tế )

Chế độ BHXH theo quy định, Chế độ lương, thưởng, phúc lợi hấp dẫn, cạnh tranh: Lễ, teambuilding…

Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe…

Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, đồng nghiệp thân thiện và hỗ trợ lẫn nhau.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Đồng nghiệp: Cởi mở, hòa đồng, thân thiện.

Được làm việc môi trường có quy mô lớn, năng động.

