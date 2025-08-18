Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thường Tín, Phú Xuyên, Chương Mỹ, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Tuyển Nhân sự phụ trách 1 trong 2 khu vực sau:
Khu vực 1: Quận Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn
Khu vực 2: Huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, Phú Xuyên, Thường Tín
Công việc cụ thể như sau:
Chăm sóc hệ thống khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới trên khu vực, thị trường được phân công,
Triển khai Hệ thống chính sách bán hàng và các hoạt động hỗ trợ/dịch vụ trước, trong và sau bán hàng,
Thu thập thông tin thị trường, thông tin sản phẩm, thông tin đối thủ cạnh tranh. Phân tích thị trường và đề xuất các giải pháp tới Quản lý trực tiếp để đạt mục tiêu đề ra,
Hỗ trợ khách hàng nằm trong khu vực mình quản lý, đề xuất các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêu thụ sản phẩm nhằm đạt chỉ tiêu được giao,
Xây dựng hình ảnh và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong nội bộ, cũng như với hệ thống đối tác, khách hàng của công ty,
Thực hiện báo cáo công việc định kỳ,
Các công việc liên quan theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên các ngành liên quan tới Kinh doanh, Marketing.
Đam mê và yêu thích công việc kinh doanh.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, sáng tạo và có trách nhiệm với công việc.
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và phát triển bản thân
Khả năng làm việc dưới áp lực để đạt được các mục tiêu đề ra.
Tinh thần làm việc nhóm, sẵn sàng cho mục tiêu chung.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường đáp ứng được các yêu cầu về Thái độ, kỹ năng trên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận (11 triệu đến 15 triệu VNĐ) + Thưởng định kỳ theo kết quả hoạt động kinh doanh + Thưởng kết quả kinh doanh 6 tháng, Thưởng năm,...
Được tham gia đào tạo các lớp để hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của Luật lao động: chính sách BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm...
Được hưởng các chế độ phúc lợi nội bộ: Chương trình khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đại học Y và hệ thống chính sách nội bộ dành cho Cán bộ nhân viên chính thức.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa của công ty hàng tháng, quý, hàng năm cho tất cả các thành viên như: team building, du xuân, nghỉ mát...
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Thay đổi, phát triển con người bên cạnh phát triển về nghề nghiệp, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN PEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nam Cường Building, KM4.4 Tố Hữu, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

