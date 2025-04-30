Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33/5 Hoàng Minh Đạo, Bồ Đề, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các nền tảng số như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Website…

Tạo hệ thống phân loại nội dung linh hoạt và dễ tìm kiếm.

Lập kế hoạch cập nhật định kỳ để nội dung luôn mới mẻ và liên quan.

Viết bài PR, bài quảng cáo, bài chuẩn SEO theo kế hoạch marketing của công ty.

Biên tập nội dung video, hình ảnh để phù hợp với từng nền tảng truyền thông.

Xác định mục tiêu và thông điệp chính của video.

Lập kế hoạch sản xuất, bao gồm lịch trình, ngân sách và nguồn lực cần thiết.

Sử dụng phần mềm chỉnh sửa đồ họa (Canva, Photo Room…) để cải thiện chất lượng hình ảnh.

Đảm bảo tính nhất quán về màu sắc và phong cách trên tất cả các tài liệu truyền thông.

Đăng bài theo lịch tuần.

Theo dõi và tương tác bằng tài khoản Social của công ty.

Phối hợp với đội ngũ thiết kế, quay dựng để sản xuất nội dung hình ảnh, video.

Nghiên cứu xu hướng thị trường, đối thủ để đề xuất ý tưởng nội dung mới.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả nội dung và đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức và kinh nghiệm về sáng tạo nội dung video và chỉnh sửa ảnh

Thành thạo các công cụ chỉnh sửa video và các công cụ chỉnh sửa ảnh

Có hiểu biết về các xu hướng nội dung số và truyền thông xã hội

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và đáp ứng các deadline

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN VIỆT XANH

