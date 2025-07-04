Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 233 đường Trần Phú, Khu phố Trần Phú, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

- Đảm bảo công tác kế toán- tài chính của Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, trung thực, minh bạch rõ ràng

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, làm việc với cơ quan nhà nước

- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách, hóa đơn- chứng từ công ty, lưu trữ bảo quản giấy tờ, tài liệu bí mật công ty

- Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân sự phòng kế toán

- Phân công công việc cho nhân sự phòng kế toán và kiểm tra giám sát việc thực hiện công việc

- Hỗ trợ việc ra quyết định điều hành của BGĐ

- Cập nhật các thông tư mới về kế toán theo quy định...

- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ

-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán

- Kinh nghiệm làm việc: từ 03 năm.

- Trung thực, cẩn thận, tư duy tốt, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

- Hiểu luật, nắm rõ các quy định hiện hành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20-25tr theo năng lực

- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ khác theo Luật lao động và quy định của Công ty.

- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ

