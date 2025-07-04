Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Số 233 đường Trần Phú, Khu phố Trần Phú, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Đảm bảo công tác kế toán- tài chính của Công ty thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, trung thực, minh bạch rõ ràng
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện lập tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, làm việc với cơ quan nhà nước
- Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách, hóa đơn- chứng từ công ty, lưu trữ bảo quản giấy tờ, tài liệu bí mật công ty
- Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân sự phòng kế toán
- Phân công công việc cho nhân sự phòng kế toán và kiểm tra giám sát việc thực hiện công việc
- Hỗ trợ việc ra quyết định điều hành của BGĐ
- Cập nhật các thông tư mới về kế toán theo quy định...
- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của BLĐ
-Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
- Kinh nghiệm làm việc: từ 03 năm.
- Trung thực, cẩn thận, tư duy tốt, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Hiểu luật, nắm rõ các quy định hiện hành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 20-25tr theo năng lực
- Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp.
- Lương thỏa thuận trả theo năng lực.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, các chế độ khác theo Luật lao động và quy định của Công ty.
- Nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẮC MỸ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 233 Trần Phú, Phường Đông Ngàn, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

