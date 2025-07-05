Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: CCN Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nội bộ.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán.
Phân loại, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Cập nhật, quản lý các số liệu kế toán trên phần mềm kế toán.
Lập báo cáo kế toán định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán nhà nước.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, biểu mẫu kế toán.
Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán trong các công ty sản xuất.
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Bravo, Fast Accounting, SAP,...).
Kỹ năng sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Cơm trưa tại văn phòng công ty
Khám sức khỏe định kỳ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

CÔNG TY TNHH NHÔM MINH DŨNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công nghiệp Dốc Sặt, P Trang Hạ, TP Từ Sơn ,Tỉnh Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

