Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01/280 Bà Triệu, Đông Thọ, TP Thanh Hoá

- Bao quát, quản lý toàn bộ hoạt động của nhà máy.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất của nhà máy đảm bảo tối ưu, hiệu quả.

- Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất theo kế hoạch kinh doanh và định hướng của Ban Giám đốc.

- Kiểm soát việc thực hiện quy trình, quy chuẩn toàn bộ các khâu trong nhà máy sản xuất.

- Tham gia tổ chức sản xuất, kiểm soát quy trình sản xuất trực tiếp cùng với Trưởng ca và các bộ phận

- Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất, toàn diện tình hình sản xuất, tình trạng máy móc, nhân công, quy trình, tình trạng lỗi sản phẩm... theo yêu cầu của Ban giám đốc.

- Phối hợp với Phòng Kinh doanh xử lý các vấn đề liên quan đến lỗi hàng hóa.

- Chịu trách nhiệm quản lý theo dõi nhân sự, nắm bắt tình hình sát sao, kiểm soát thời gian làm việc công nhân trong nhà máy.

- Thường xuyên đánh giá hiện trạng các nhà máy đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCC, môi trường sản xuất...

- Lập báo cáo chi tiết tình hình sản xuất báo cáo Ban Giám đốc Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Nam, từ 35 đến 45 tuổi. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ngành nghề liên quan đến tôn thép; ngành nhựa...

- Kiến thức chuyên môn cần thiết: Quản lý, 5S, An toàn lao động, PCCC...

- Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Outlook...).

- Kỹ năng bao quát, xây dựng hệ thống cho bộ phận sản xuất

- Giao tiếp, truyền đạt và thuyết trình tốt.

- Khả năng phân tích tổng hợp số liệu và báo cáo

- Quan hệ, giải quyết tốt các vấn đề đối nội, đối ngoại.

- Nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

- Thưởng tháng lương thứ 13.

- Hưởng đầy đủ các chế độ (BHXH; BHYT; BHTN) và các quyền lợi khác theo quy định Công ty

- Cung cấp máy tính và CCDC phục vụ công việc

- Môi trường nhân sự trẻ-năng động

- Cơ hội làm việc trong Công ty sản xuất quy mô 500 nhân sự; nhiều điều kiện phát huy năng lực.

