Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 29 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội vận hành, shipper nội bộ và shipper giao hàng nhanh;

Giám sát và có những đề xuất để tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm chi phí;

Tối ưu quy trình giao hàng online, giao hàng nguyên chuyến và ghép chuyến bằng xe tải cho nội bộ Hasaki và các đối tác bên ngoài;

Xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác với các công ty vận chuyển quốc tế như DHL, FedEx, UPS, Amazon, Alibaba,...

Làm việc với các cơ quan hải quan và đối tác vận chuyển quốc tế để tối ưu hóa chi phí và thời gian thông quan hàng hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí từ Trưởng Phòng Vận Hành hoặc tương đương trở lên ở các công ty vận chuyển quốc tế hoặc có hợp tác với các công ty vận chuyển quốc tế;

ít nhất 5 năm kinh nghiệm

Hiểu biết sâu về hệ thống TMS và API tích hợp với đối tác;

Có khả năng xây dựng chiến lược vận hành và phát triển mô hình giao hàng xuyên biên giới;

Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về \"quy trình hải quan cho hàng chuyển phát nhanh và hàng xuyên biên giới\";

Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt;

Thành thạo tiếng Anh giao tiếp để làm việc hiệu quả với các đối tác quốc tế.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phép năm, lương tháng 13, phụ cấp cơm, gửi xe theo quy định công ty;

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ;

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin