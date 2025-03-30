Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 29 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý đội vận hành, shipper nội bộ và shipper giao hàng nhanh;
Giám sát và có những đề xuất để tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm chi phí;
Tối ưu quy trình giao hàng online, giao hàng nguyên chuyến và ghép chuyến bằng xe tải cho nội bộ Hasaki và các đối tác bên ngoài;
Xây dựng và duy trì quan hệ hợp tác với các công ty vận chuyển quốc tế như DHL, FedEx, UPS, Amazon, Alibaba,...
Làm việc với các cơ quan hải quan và đối tác vận chuyển quốc tế để tối ưu hóa chi phí và thời gian thông quan hàng hóa.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí từ Trưởng Phòng Vận Hành hoặc tương đương trở lên ở các công ty vận chuyển quốc tế hoặc có hợp tác với các công ty vận chuyển quốc tế;
ít nhất 5 năm kinh nghiệm
Hiểu biết sâu về hệ thống TMS và API tích hợp với đối tác;
Có khả năng xây dựng chiến lược vận hành và phát triển mô hình giao hàng xuyên biên giới;
Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về \"quy trình hải quan cho hàng chuyển phát nhanh và hàng xuyên biên giới\";
Có kỹ năng quản lý, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt;
Thành thạo tiếng Anh giao tiếp để làm việc hiệu quả với các đối tác quốc tế.

Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN, chế độ phép năm, lương tháng 13, phụ cấp cơm, gửi xe theo quy định công ty;
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

