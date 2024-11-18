Tuyển Giám đốc vận hành VABIS CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc vận hành VABIS CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VABIS CO.,LTD
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
VABIS CO.,LTD

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại VABIS CO.,LTD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 51 Lê Văn Miến, Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động của bộ phận Back Office. Cụ thể:
Quản lý và vận hành hiệu quả tất cả các hoạt động của Công ty, bao gồm các vấn đề hành chính, nhân sự, kế toán, pháp lý, dự án và các chi nhánh. Đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, đạt hiệu suất cao và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.
Theo dõi và giám sát hoạt động của từng bộ phận trong Công ty (tổng hợp, nhân sự, kế toán, v.v.) để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Đảm bảo rằng các bộ phận phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng nhiệm vụ đúng thời hạn.
Vận hành và quản lý đội ngũ nhân sự để đảm bảo hiệu suất công việc tốt nhất. Xây dựng các kế hoạch đào tạo, phát triển nhân lực và cải thiện môi trường làm việc.
Phối hợp, theo dõi các vấn đề tài chính và pháp lý của Công ty, bao gồm việc xây dựng các hợp đồng, quy định nội bộ, hỗ trợ pháp lý và các thủ tục pháp lý liên quan. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý hiện hành.
Củng cố, nâng cấp và quản lý các hệ thống nội bộ của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo các quy trình vận hành liên tục và thông suốt. Xây dựng và sửa đổi các quy định nội bộ khi cần thiết.
Báo cáo tình hình kinh doanh và hoạt động của Công ty cho Hội đồng Quản trị (BOD). Đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động và đóng góp vào các quyết định chiến lược. Chịu trách nhiệm giải trình toàn bộ hoạt động của Công ty trước BOD.
Giao tiếp và phối hợp với các cấp quản lý và các phòng ban khác bằng tiếng Anh để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại VABIS CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết
Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Phí đậu xe.


Liên Hệ Công Ty

VABIS CO.,LTD

VABIS CO.,LTD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 51 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

