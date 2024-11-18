Tuyển Giám đốc vận hành VABIS CO.,LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Lê Văn Miến, Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động của bộ phận Back Office. Cụ thể:

Quản lý và vận hành hiệu quả tất cả các hoạt động của Công ty, bao gồm các vấn đề hành chính, nhân sự, kế toán, pháp lý, dự án và các chi nhánh. Đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ, đạt hiệu suất cao và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Theo dõi và giám sát hoạt động của từng bộ phận trong Công ty (tổng hợp, nhân sự, kế toán, v.v.) để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc. Đảm bảo rằng các bộ phận phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng nhiệm vụ đúng thời hạn.

Vận hành và quản lý đội ngũ nhân sự để đảm bảo hiệu suất công việc tốt nhất. Xây dựng các kế hoạch đào tạo, phát triển nhân lực và cải thiện môi trường làm việc.

Phối hợp, theo dõi các vấn đề tài chính và pháp lý của Công ty, bao gồm việc xây dựng các hợp đồng, quy định nội bộ, hỗ trợ pháp lý và các thủ tục pháp lý liên quan. Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý hiện hành.

Củng cố, nâng cấp và quản lý các hệ thống nội bộ của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo các quy trình vận hành liên tục và thông suốt. Xây dựng và sửa đổi các quy định nội bộ khi cần thiết.

Báo cáo tình hình kinh doanh và hoạt động của Công ty cho Hội đồng Quản trị (BOD). Đưa ra các đề xuất cải thiện hiệu quả hoạt động và đóng góp vào các quyết định chiến lược. Chịu trách nhiệm giải trình toàn bộ hoạt động của Công ty trước BOD.

Giao tiếp và phối hợp với các cấp quản lý và các phòng ban khác bằng tiếng Anh để đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng và hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đi công tác theo yêu cầu công việc

Tại VABIS CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng các dịp lễ tết

Được đào tạo và phát triển kỹ năng quản lý, lãnh đạo

Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Phí đậu xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VABIS CO.,LTD

