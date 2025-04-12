Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH Guta Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Định hướng phong cách dịch vụ và xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ, tiêu chuẩn năng lực nhân viên phù hợp với định hướng của Công ty

Hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược vận hành phù hợp với thị trường và phù hợp với định hướng từ Giám đốc điều hành

Phân bổ chiến lược, phân bổ mục tiêu và giám sát việc thực hiện phân bổ đến từng vùng, khu vực, điểm bán

Triển khai hệ thống thực hiện theo chương trình Marketing đưa ra

Đề xuất các chương trình để thúc đẩy doanh thu, nâng cao nhận diện thương hiệu phù hợp với từng khu vực hoặc các điểm bán đặc thù

Phối hơp cùng Phòng Phát triển kinh doanh và Phòng Marketing thực hiện các chiến dịch quảng bá, tham dự nhiều sự kiện lớn nhằm mở rộng tệp khách hàng và thúc đẩy doanh thu

Hỗ trợ và thúc đẩy tìm kiếm mặt bằng để phát triển số lượng điểm bán, đảm bảo số lượng cửa hàng phát triển cùng với kế hoạch năm

Phối hợp cùng Phòng Phát triển kinh doanh trong việc tương tác và hỗ trợ cho Nhà đầu tư

Quản lý, điều hành hoạt động thường ngày của hệ thống cửa hàng

Theo dõi, giám sát việc thực hiện tuân thủ quy trình vận hành, thực hiện các tiêu chuẩn dịch vụ, kiểm soát chất lượng dịch vụ, xử lý các khiếu nại của khách hàng lớn hoặc các khiếu nại ngoài quyền hạn xử lý của nhân viên trực thuộc

Theo dõi kết quả kinh doanh mỗi ngày để đưa ra những can thiệp cần thiết nhằm hạn chế suy giảm và thúc đẩy kinh doanh

Theo dõi, kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, chi phí lương

Đảm bảo các chỉ số vận hành và tối ưu các chỉ số để cải thiện tình hình kinh doanh

Định hình phong cách của đội ngũ phù hợp theo phong cách và văn hóa chung của Công ty

Theo dõi, đánh giá năng lực của nhân viên, đưa ra các lộ trình thăng tiến phù hợp với đội ngũ và thu hút nhân sự

Hướng dẫn, đào tạo và phối hợp với Phòng Đào tạo đưa ra các khóa học nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ

Triển khai và lồng ghép nhiều hoạt động nhằm nâng cao tinh thần, sự tương tác và gắn kết nối của đội ngũ

Theo dõi và giải quyết các mâu thuẫn, các khiếu nại nhân sự nội bộ

Tổng hợp và thường xuyên cập nhật tình hình vận hành của chuỗi cho Giám đốc Điều hành

Tham gia cùng Giám đốc điều hành triển khai và giám sát thực hiện các chiến lược kinh doanh

Tối thiểu 7-10 năm kinh nghiệm trong các vai trò vận hành cấp cao.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên trong vận hành chuỗi F&B từ 50 cửa hàng trở lên

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, Tài chính, hoặc bằng cấp tương đường.

Chứng chỉ vận hành F&B, đào tạo quản lý tài chính, quản lý nhân sự (nếu có): Các chứng chỉ chứng minh khả năng quản lý tài chính và nhân sự trong ngành dịch vụ.

Kiến thức chuyên ngành: Hiểu biết sâu về quản trị vận hành chuỗi F&B, Cafe; chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Có các kỹ năng về quản lý tài chính, nhân sự, xử lý vấn đề,…

Có khả năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục, quản lý mối quan hệ đối tác và khách hàng.

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Guta Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Thưởng tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

