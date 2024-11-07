Tuyển Giám đốc vận hành Công ty TNHH Thời Trang Pandemos làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu

Công ty TNHH Thời Trang Pandemos
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Mức lương
80 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Võ Văn Tần, Quận 3

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 80 - 100 Triệu

1. Phát triển mô hình kinh doanh và vận hành kinh doanh :
Đánh giá thị trường, phân tích môi trường kinh doanh, pháp lý
Đánh giá, thẩm định, và thiết kế tính khả thi của dự án à phát triển business plan
Lên kế hoạch (bao gồm kế họach tài chính) và thiết kế các chi tiết vận hành cho kế hoạch kinh doanh
Thiết kế, triển khai các mô hình phân phối, xây dựng các giải pháp, vận hành và chịu trách nhiệm về hiệu quả cho từng kênh theo kế hoạch
Phối hợp với tài chính, phát triển giải pháp đầu tư và giải pháp hạn chế rủi ro tài chính
Liên kết mô hình mới vào kế hoạch kinh doanh hàng năm.
2. Xây dựng các giải pháp thương hiệu
Chịu trách nhiệm về xây dựng truyền thông và sức khỏe thương hiệu
Chịu trách nhiệm phát triển và hiệu quả online, ecommerce business
Nghiên cứu hành vi tiêu dùng và xây dựng các giải pháp khách hàng
Duy trì các chuẩn mực thương hiệu theo guideline
3. Triển khai, thực thi và các hoạch định cho vận hành
Thiết kế kế hoạch vận hành bao gồm các dự báo về nguồn lực, rào cản thực thi, con người
Tuyền thông và phối hợp với các bộ phận (bao gồm phản biện từ đối tác nội bộ)
Trực tiếp thương lượng với các đối tác về các giả định của dự án (Location, mặt bằng kinh doanh, tìm kiếm đối tác, các chi phí cơ bản của mô hình kinh doanh, con người)
Tổng hợp, điểu phối và báo cáo các tiến độ của dự án
Thực hiện các thương lượng chiến lược cho kế hoạch
4. Đánh giá, kiểm định và điều chỉnh giải pháp
Đánh giá hiệu quả của dự án thông qua các KPI và các kết quả cụ thể. Phát hiện ra các diểm mạnh, điểm yếu và các lỗ hổng so với kế hoạch ban đầu
Nắm bắt các thay đổi của môi trường kinh doanh, pháp lý, cạnh tranh có ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của dự án – Đề xuất các giải pháp dự phòng
Điều chỉnh giã định và phương pháp ban đầu
Đề xuất các quyết định thay đổi, điều chỉnh cho Cty
5. Giải pháp dịch vụ khách hàng
Chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống CRM của Công ty
Dẫn dắt xây dựng các chuẩn mực dịch vụ của Pandemos
Đo lường và quản trị chất lượng dịch vụ
6. Phát hiện và đánh giá cơ hội kinh doanh mới
Nắm bắt các diễn biến, phát triển trong ngành nghề, nắm bắt xu hướng và các công nghệ mới
Đề xuất các giải pháp kinh doanh mới (kênh phân phối mới, ngành nghề mới, đối tác mới)
Thẩm định, tư vấn các dự án và đề xuất phát sinh (bao gồm các dự án lớn và các giải pháp kinh doanh nhỏ trong ngành bán lẻ)
Tham vấn chiến lược sản phẩm / thiết kế của Công ty Pandemos

Với Mức Lương 80 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp trong ngành thời trang hoặc lĩnh vực liên quan.
Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thời trang hoặc các ngành liên quan.
Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, khả năng quản lý đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc tích cực.
Tư duy chiến lược: Tư duy chiến lược và khả năng đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng.
Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt, khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ đối tác.
Quản lý tài chính: Hiểu biết sâu rộng về quản lý tài chính và ngân sách.
Sáng tạo: Khả năng sáng tạo và linh hoạt trong việc phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh.

Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng: Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
Môi trường làm việc: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
Cơ hội phát triển: Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong một công ty thời trang hàng đầu.
Chế độ phúc lợi: Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, Bảo hiểm PVI, nghỉ phép và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Đào tạo: Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Công ty TNHH Thời Trang Pandemos

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 205 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

