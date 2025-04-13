Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1 Trường Sơn, P4, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Hỗ trợ COO trong công tác điều phối và giám sát hoạt động của các phòng ban, đảm bảo các kế hoạch triển khai đúng tiến độ.

Thu thập, tổng hợp dữ liệu kinh doanh, hỗ trợ xây dựng báo cáo định kỳ theo hướng dẫn của Chuyên viên phân tích dữ liệu.

Hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án nội bộ, nhắc nhở và đốc thúc các bên liên quan hoàn thành đúng hạn.

Đọc hiểu thông tin từ bộ phận Data để phân tích và đưa ra kế hoạch kinh doanh

Tổ chức và sắp xếp lịch họp cho COO, ghi chép biên bản họp, theo dõi các đầu việc sau cuộc họp.

Hỗ trợ quản lý tài liệu, hồ sơ và quy trình làm việc nội bộ để đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả.

Liên hệ và phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp theo chỉ đạo của COO.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của COO để đảm bảo công việc vận hành trôi chảy.

Linh hoạt (Tối thiểu 30 giờ/tuần).

Hỗ trợ dấu mộc thực tập

Sinh viên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, hệ thống thông tin quản lý

Kỹ năng tư duy phản biện và phân tích rất tốt.

Năng nổ, sẵn sàng học hỏi với thái độ có thể làm được.

Kỹ năng cộng tác, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Đáng tin cậy, có trách nhiệm cao trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và vượt xa mong đợi.

Kỹ năng tổ chức, ưu tiên và quản lý thời gian tốt.

Sinh viên từ các trường đại học quốc tế một lợi thế lớn

Khả năng giao tiếp (nói và viết) bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với nhóm Lãnh đạo cấp cao, bao gồm các ứng viên hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực Công nghệ / Kỹ thuật số / Quản lý sản phẩm / Chuyển đổi số, Khách sạn; cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu: Cô Phi Vân Nguyễn

Giờ làm việc linh hoạt để đảm bảo học tập/làm việc.

Có cơ hội liên tục học hỏi nhiều điều mới từ công việc & các dự án thực tế có tác động cao.

Học hỏi và thực hành các kỹ năng cốt lõi: Tư duy phản biện & Phân tích, Lập kế hoạch & Thực hiện chiến lược, Quản lý dự án, Phân tích kinh doanh/Dữ liệu, Giao tiếp; Đàm phán; Quản lý thời gian; Go-To-Market…v.v.

Làm quen với các mô hình kinh doanh mới: dịch vụ công nghệ, kinh tế ứng dụng, bán lẻ điện tử, nhượng quyền thương mại…v.v.

Cơ hội tham gia các hội thảo do công ty tài trợ.

Làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ và có kinh nghiệm trong môi trường làm việc nhanh.

Tiệc tùng hàng quý, dã ngoại công ty, đồ ăn nhẹ và các chế độ phúc lợi khác…

