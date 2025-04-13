Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO

Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 1 Trường Sơn, P4, quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ COO trong công tác điều phối và giám sát hoạt động của các phòng ban, đảm bảo các kế hoạch triển khai đúng tiến độ.
Thu thập, tổng hợp dữ liệu kinh doanh, hỗ trợ xây dựng báo cáo định kỳ theo hướng dẫn của Chuyên viên phân tích dữ liệu.
Hỗ trợ theo dõi tiến độ dự án nội bộ, nhắc nhở và đốc thúc các bên liên quan hoàn thành đúng hạn.
Đọc hiểu thông tin từ bộ phận Data để phân tích và đưa ra kế hoạch kinh doanh
Tổ chức và sắp xếp lịch họp cho COO, ghi chép biên bản họp, theo dõi các đầu việc sau cuộc họp.
Hỗ trợ quản lý tài liệu, hồ sơ và quy trình làm việc nội bộ để đảm bảo tính hệ thống và hiệu quả.
Liên hệ và phối hợp với các đối tác, nhà cung cấp theo chỉ đạo của COO.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của COO để đảm bảo công việc vận hành trôi chảy.
Linh hoạt (Tối thiểu 30 giờ/tuần).

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hỗ trợ dấu mộc thực tập
Sinh viên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, kinh tế, hệ thống thông tin quản lý
Kỹ năng tư duy phản biện và phân tích rất tốt.
Năng nổ, sẵn sàng học hỏi với thái độ có thể làm được.
Kỹ năng cộng tác, giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
Đáng tin cậy, có trách nhiệm cao trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và vượt xa mong đợi.
Kỹ năng tổ chức, ưu tiên và quản lý thời gian tốt.
Sinh viên từ các trường đại học quốc tế một lợi thế lớn
Khả năng giao tiếp (nói và viết) bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với nhóm Lãnh đạo cấp cao, bao gồm các ứng viên hàng đầu tại thị trường Việt Nam trong các lĩnh vực Công nghệ / Kỹ thuật số / Quản lý sản phẩm / Chuyển đổi số, Khách sạn; cơ hội làm việc với các chuyên gia hàng đầu: Cô Phi Vân Nguyễn
Giờ làm việc linh hoạt để đảm bảo học tập/làm việc.
Có cơ hội liên tục học hỏi nhiều điều mới từ công việc & các dự án thực tế có tác động cao.
Học hỏi và thực hành các kỹ năng cốt lõi: Tư duy phản biện & Phân tích, Lập kế hoạch & Thực hiện chiến lược, Quản lý dự án, Phân tích kinh doanh/Dữ liệu, Giao tiếp; Đàm phán; Quản lý thời gian; Go-To-Market…v.v.
Làm quen với các mô hình kinh doanh mới: dịch vụ công nghệ, kinh tế ứng dụng, bán lẻ điện tử, nhượng quyền thương mại…v.v.
Cơ hội tham gia các hội thảo do công ty tài trợ.
Làm việc chặt chẽ với các đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ và có kinh nghiệm trong môi trường làm việc nhanh.
Tiệc tùng hàng quý, dã ngoại công ty, đồ ăn nhẹ và các chế độ phúc lợi khác…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO

Công ty Cổ phần Công Nghệ Dịch vụ và Thương mại HERAMO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 01 Trường Sơn, phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

