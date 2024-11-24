Tuyển Giám đốc vận hành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Giám đốc vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 21

- 23 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

QUẢN LÝ KINH DOANH:
- Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu của công ty.
- Lên chiến lược kinh doanh định kỳ hàng tháng, hàng quý theo định hướng của ban lãnh đạo.
- Xây dựng sản phẩm bán hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường khách hàng và khả năng của cơ sở.
- Xây dựng và theo dõi kế hoạch, quy trình, kịch bản bán hàng phù hợp với sản phẩm bán: tư vấn online, tư vấn trực tiếp, upsale, chương trình hậu mãi.
- Xây dựng và theo dõi quy trình chăm sóc khách hàng và giải quyết khiếu nại.
- Xây dựng kênh đối tác và tổ chức các chương trình hội thảo khách hàng.
QUẢN LÝ VẬN HÀNH:
- Quản lý chi tiêu ngân sách của phòng khám.
- Phối hợp với kế toán kiểm soát quy trình kế toán bán hàng.
- Kiểm soát mua hàng hàng tháng và quản lý kho bán hàng.
- Xây dựng chính sách doanh thu và lương của nhân viên thuộc khối vận hành: nhóm kinh doanh online, nhóm kinh doanh trực tiếp, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.
- Theo dõi nhân sự: tuyển dụng, đào tạo chuyên môn, đánh giá nhân sự qua KPI và thi đua nội bộ
- Điều phối hàng hóa và máy móc phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.
- Xây dựng quy trình và kiểm soát chất lượng trải nghiệm khách hàng.
- Phối hợp với bộ phận chuyên môn để kiểm soát chất lượng dịch vụ.
- Giám sát hành chính: vệ sinh, chất lượng dịch vụ, bảo trì, hệ thống tòa nhà, v.v.
- Đảm bảo hoạt động kinh doanh của phòng khám diễn ra suôn sẻ.
- Quan hệ đối ngoại với các cơ quan Nhà Nước, truyền thông, v.v.
CÔNG VIỆC KHÁC
- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/huấn luyện theo quy định; thường xuyên tự học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng chuyên môn để hoàn thành tốt công việc.
- Chủ động nghiên cứu, khảo sát thị trường và học hỏi từ các đối thủ.
- Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, chính quyền địa phương và các sở ban ngành.
- Báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Bắt buộc Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý dịch vụ Y tế, hoặc ngành liên quan.
Ưu tiên: Có bằng cấp hoặc chứng chỉ quản lý dự án, lãnh đạo, hoặc MBA.
Có ít nhất 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, đặc biệt là trong ngành thẩm mỹ, y tế hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Kinh nghiệm quản lý hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm thành công trong việc phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, và quản lý đội ngũ.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận + Hoa hồng % Doanh thu
Lương cơ bản
Thưởng KPI: Thưởng hiệu quả dựa trên doanh thu và vận hành của Phòng khám.
Thưởng KPI
Hoa hồng: Nhận % dựa trên doanh số chung và lợi nhuận của phòng khám.
Thưởng hiệu suất: Thưởng theo kết quả kinh doanh, hiệu quả chăm sóc khách hàng, và mức độ hài lòng của khách hàng.
Thưởng hiệu suất
Bảo hiểm: Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Bảo hiểm
Nghỉ phép: Được hưởng số ngày nghỉ phép theo quy định.
Nghỉ phép
Chính sách làm đẹp ưu đãi: Hưởng các dịch vụ thẩm mỹ miễn phí hoặc ưu đãi đặc biệt tại phòng khám.
Chính sách làm đẹp ưu đãi
Chương trình dành cho người thân: Gia đình hoặc người thân của nhân viên được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ của phòng khám.
Chương trình dành cho người thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21-23 Đường Đồng Nai - Phường 15 - Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh - Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

