Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc vận hành Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 30 - 35 Triệu
- Quản lý các Trưởng bộ phận: Chứng từ, Chăm sóc khách hàng và Pricing.
- Kiểm soát và đề xuất cải tiến quy trình làm việc, đảm bảo sự liên kết giữa các bộ phận.
- Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm đạt mục tiêu vận hành.
- Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ OPS.
- Tham mưu, tư vấn cho BOD và lập kế hoạch triển khai các hoạt động của Phòng/Bộ phận vận hành thuộc quyền quản lý.
Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp các ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế đối ngoại hoặc lĩnh vực liên quan
- Có từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong ngành Forwarder.
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ, có khả năng tạo động lực và đánh giá nhân sự khách quan.
- Tư duy hệ thống, phân tích dữ liệu tốt, xử lý vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.
- Tinh thần chủ động, luôn tìm kiếm cải tiến trong vận hành, sẵn sàng thử nghiệm giải pháp mới.
Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 30-35 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực và số năm kinh nghiệm).
- Thưởng các kỳ lễ lớn / Tết, quà sinh nhật…
- Đãi ngộ khác như: Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định Nhà nước; Nhiều hoạt động đào tạo, vui chơi, du lịch, cấp thẻ bảo hiểm PTI – hạn mức chi trả ốm đau 100 triệu / năm chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện cao cấp...
- Môi trường năng động (8X, 9X): Sếp tâm lý, tôn trọng ý kiến - Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.
-Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
