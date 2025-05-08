Tuyển Giám đốc vận hành CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng, P2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc vận hành Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

- Quản lý các Trưởng bộ phận: Chứng từ, Chăm sóc khách hàng và Pricing.

- Kiểm soát và đề xuất cải tiến quy trình làm việc, đảm bảo sự liên kết giữa các bộ phận.

- Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá năng lực và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm đạt mục tiêu vận hành.

- Hỗ trợ các phòng ban khác các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ OPS.

- Tham mưu, tư vấn cho BOD và lập kế hoạch triển khai các hoạt động của Phòng/Bộ phận vận hành thuộc quyền quản lý.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp các ngành Xuất nhập khẩu, Kinh tế đối ngoại hoặc lĩnh vực liên quan

- Có từ 4 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý trong ngành Forwarder.

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ, có khả năng tạo động lực và đánh giá nhân sự khách quan.

- Tư duy hệ thống, phân tích dữ liệu tốt, xử lý vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

- Tinh thần chủ động, luôn tìm kiếm cải tiến trong vận hành, sẵn sàng thử nghiệm giải pháp mới.

Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 30-35 triệu/tháng (thoả thuận theo năng lực và số năm kinh nghiệm).

- Thưởng các kỳ lễ lớn / Tết, quà sinh nhật…

- Đãi ngộ khác như: Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định Nhà nước; Nhiều hoạt động đào tạo, vui chơi, du lịch, cấp thẻ bảo hiểm PTI – hạn mức chi trả ốm đau 100 triệu / năm chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện cao cấp...

- Môi trường năng động (8X, 9X): Sếp tâm lý, tôn trọng ý kiến - Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ.

-Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 3W LOGISTICS

