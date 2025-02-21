Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH MOODESIGNS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Lập kế hoạch thi công và các công tác thi công

- Triển khai thi công, quản lý công trường thi công nội thất

- Theo dõi giám sát các đội thợ/ thầu/ nhóm thi công...

- Xử lý các vấn đề phát sinh hoặc đề xuất phương án xử lý các phát sinh trong quá trình thi công (nếu có)

- Phối hợp, tư vấn kịp thời các vấn đề về kỹ thuật cho các thành viên team dự án

- Cam kết thực hiện tiến độ và chất lượng công việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp xây dựng và các chuyên ngành kỹ thuật liên quan;

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí giám sát thi công công trình nội thất trong các tòa nhà văn phòng, thương mại và công trình dân dụng;

- Sử dụng thành thạo Autocad, MS Office và các phần mềm liên quan

- Có tinh thần trách nhiệm và hỗ trợ làm việc nhóm cao

- Có thể tăng ca khi có yêu cầu dự án

- Có khả năng chịu được áp lực, cam kết thực hiện tiến độ dự án và chất lượng công vệc

- Có tinh thần học hỏi, cầu thị

- Lương: sẵn sàng thỏa thuận với ứng viên có năng lực;

- Chế độ bảo hiểm theo quy định;

- Phép năm đầy đủ;

- Xét nâng lương theo năng lực;

- Thưởng các ngày lễ, Tết trong năm;

- Các chế độ khác: bảo hiểm sức khỏe PVI, du lịch, các hoạt động cho nhân viên vào các dịp lễ trong năm;

- Môi trường làm việc trẻ, thoải mái, năng động.

