Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 1A, Tháp C - 219 Trung Kính, Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội - 48 Đường số 2 KDC Cityland, P7, Gò Vấp, HCM, Quận Cầu Giấy

• Lập tiến độ triển khai dự án cho nhà thầu và bám sát tiến độ đề ra để hoàn thiện dự án.

• Liên hệ ban quản lý tòa nhà để làm các thủ tục thi công.

• Tham gia tư vấn phương án thi công hiệu quả , tiết kiệm

• Giám sát , sắp xếp, thúc đẩy nhà thầu nhà cung cấp làm đúng yêu cầu và đúng tiến độ .

• Phối hợp các bộ phận liên quan để kiểm tra xác nhận nghiệm thu cho nhà thầu.

• Báo cáo công việc hằng ngày cho Trưởng BP và BGĐ.

• Lập biên bản , xử lý các tình huống phát sinh tại công trình.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan

• Có kinh nghiệm 1 năm giám sát thi công các công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất.

• Thành thạo phần mềm autocad, đọc hiểu bản vẽ.

• Chịu được áp lực công trình

• Tham gia tư vấn các biện pháp thi công , phối hợp giám sát thầu phụ

• Có thể đi công tác.

