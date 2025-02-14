Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 1A, Tháp C

- 219 Trung Kính, Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội

- 48 Đường số 2 KDC Cityland, P7, Gò Vấp, HCM, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Lập tiến độ triển khai dự án cho nhà thầu và bám sát tiến độ đề ra để hoàn thiện dự án.
• Liên hệ ban quản lý tòa nhà để làm các thủ tục thi công.
• Tham gia tư vấn phương án thi công hiệu quả , tiết kiệm
• Giám sát , sắp xếp, thúc đẩy nhà thầu nhà cung cấp làm đúng yêu cầu và đúng tiến độ .
• Phối hợp các bộ phận liên quan để kiểm tra xác nhận nghiệm thu cho nhà thầu.
• Báo cáo công việc hằng ngày cho Trưởng BP và BGĐ.
• Lập biên bản , xử lý các tình huống phát sinh tại công trình.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan
• Có kinh nghiệm 1 năm giám sát thi công các công trình xây dựng hoàn thiện, nội thất.
• Thành thạo phần mềm autocad, đọc hiểu bản vẽ.
• Chịu được áp lực công trình
• Tham gia tư vấn các biện pháp thi công , phối hợp giám sát thầu phụ
• Có thể đi công tác.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Địa chỉ làm việc:
1. 48 Đường số 2 KDC Cityland, P7, Gò Vấp, HCM
2. Tầng 1A, Tháp C - 219 Trung Kính, Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

