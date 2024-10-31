Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Giám sát dự án/công trình/thi công

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- COMA6, Đường tỉnh 70, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Tổ chức công tác quản lý, điều hành chung của Ban chỉ huy công trường;
Lập biện pháp, tiến độ thi công, trình BGĐ và CĐT phê duyệt;
Tổ chức thi công theo kế hoạch, tiến độ, biện pháp thi công được phê duyệt;
Quản lý và phân bổ nhân sự phù hợp với yêu cầu của dự án;
Làm việc với chủ đầu tư, chủ nhà máy về tiến độ, an toàn, chất lượng và các hồ sơ thanh quyết toán;
Tham mưu cho Ban TGĐ về lĩnh vực chuyên môn, tiến độ, biện pháp nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho dự án;
Bóc tách khối lượng và yêu cầu vật tư;
Thực hiện hồ sơ pháp lý thi công cũng như hồ sơ thanh toán và nghiệm thu của dự án.
Thực hiện đào tạo, hướng dẫn công việc cho nhân viên mới tại dự án;
Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Công trường/dự án;

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, độ tuổi từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp/ Điện tử/ Điều khiển và tự động hóa các trường ĐH, CĐ.
Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Nắm vững quy trình quản lý và tổ chức thi công hiện trường.
Giao tiếp Tiếng anh: Có thể trao đổi với Chủ đầu tư, khách hàng nước ngoài. Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.
Kỹ năng: Kỹ năng làm việc độc lập, Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc.
Phẩm chất/Thái độ:
Có thể đi công tác hoặc làm việc tại các dự án theo yêu cầu công ty;
Có khả năng chịu áp lực cao;
Trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hàng tháng từ 18.000.000 VND – 25.000.000 VND hoặc theo năng lực thực tế và thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh hàng năm. Ứng viên đàm phán và trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chuyên môn cao, có cơ hội thăng tiến và được trao cơ hội trong không gian phát triển mới.
Được cử đi đào tạo, hỗ trợ về chuyên môn sâu trong lĩnh chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, phép năm, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm và các phúc lợi khác của Công ty theo quy định của Luật Lao động.
Du lịch nghỉ mát hàng năm, các hoạt động teambuilding gắn kết nhằm phát huy văn hóa SEV.
Hưởng phụ cấp chi phí theo định mức công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nông Sản Việt - Lào

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B13 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

