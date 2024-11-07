Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hàn Việt Tower, Số 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Khảo sát dự án, lên phương án thi công, biện pháp thi công;

- Lập tiến độ thi công cho công trình;

- Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;

- Giám sát thi công trực tiếp trên công trình;

- Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, bàn giao công trình;

- Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 25 – 40

- Giới tính: Nam;

- Tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất, mỹ thuật ..., sử dụng tốt phần mềm Auto cad, tin học văn phòng Word, Excel ...

- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt;

- Am hiểu về vật liệu cao cấp và quy trình, trình tự thi công một dự án cao cấp;

- Có kinh nghiệm thi công nội thất ít nhất 02 năm trở lên;

- Giám sát các công trình khu vực Hà Nội, và các tỉnh phía Bắc;

- Ưu tiên ứng viên đã từng thi công hoàn thiện biệt thự liền kề, căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI KHÁC BIỆT của doanh nghiệp chúng tôi:

Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng;

Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 10-20triệu/ tháng;

THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 90% LƯƠNG;

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, quy trình "Nhật hoá";

Được học hỏi trực tiếp từ sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;

Quyền lợi khác:

06 tháng/ lần xét review tăng lương;

Chính sách BHXH nghiêm túc;

Thưởng lễ tết & lương tháng 13;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin