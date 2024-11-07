Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hàn Việt Tower, Số 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Khảo sát dự án, lên phương án thi công, biện pháp thi công;
- Lập tiến độ thi công cho công trình;
- Sắp xếp công việc cho các tổ đội thi công để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả;
- Giám sát thi công trực tiếp trên công trình;
- Làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, bàn giao công trình;
- Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 25 – 40
- Giới tính: Nam;
- Tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất, mỹ thuật ..., sử dụng tốt phần mềm Auto cad, tin học văn phòng Word, Excel ...
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt;
- Am hiểu về vật liệu cao cấp và quy trình, trình tự thi công một dự án cao cấp;
- Có kinh nghiệm thi công nội thất ít nhất 02 năm trở lên;
- Giám sát các công trình khu vực Hà Nội, và các tỉnh phía Bắc;
- Ưu tiên ứng viên đã từng thi công hoàn thiện biệt thự liền kề, căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse;
- Giới tính: Nam;
- Tốt nghiệp đại học các ngành xây dựng, kiến trúc, nội thất, mỹ thuật ..., sử dụng tốt phần mềm Auto cad, tin học văn phòng Word, Excel ...
- Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật tốt;
- Am hiểu về vật liệu cao cấp và quy trình, trình tự thi công một dự án cao cấp;
- Có kinh nghiệm thi công nội thất ít nhất 02 năm trở lên;
- Giám sát các công trình khu vực Hà Nội, và các tỉnh phía Bắc;
- Ưu tiên ứng viên đã từng thi công hoàn thiện biệt thự liền kề, căn hộ cao cấp, Duplex, Penthouse;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
QUYỀN LỢI KHÁC BIỆT của doanh nghiệp chúng tôi:
Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng;
Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 10-20triệu/ tháng;
THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 90% LƯƠNG;
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, quy trình "Nhật hoá";
Được học hỏi trực tiếp từ sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;
Quyền lợi khác:
06 tháng/ lần xét review tăng lương;
Chính sách BHXH nghiêm túc;
Thưởng lễ tết & lương tháng 13;
Thời gian làm việc 7,5 tiếng/ngày; nghỉ 2 ngày T7/ tháng;
Thu nhập hấp dẫn (tương đương với năng lực): 10-20triệu/ tháng;
THỬ VIỆC 02 THÁNG NHẬN 90% LƯƠNG;
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, quy trình "Nhật hoá";
Được học hỏi trực tiếp từ sếp tốt nghiệp ĐHXD, là KTS tu nghiệp 5 năm tại NHẬT BẢN- cơ hội tốt để ứng viên nhanh chóng thực chiến hoàn thiện tác phong làm việc chuẩn quốc tế;
Quyền lợi khác:
06 tháng/ lần xét review tăng lương;
Chính sách BHXH nghiêm túc;
Thưởng lễ tết & lương tháng 13;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG D&C VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI