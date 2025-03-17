Tuyển Giao dịch viên CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 678

- 680 Trường Sa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chào đón và tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản và tài chính.
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch, đảm bảo tuân thủ các quy trình và chính sách của công ty.
Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin.
Quản lý hồ sơ, dữ liệu khách hàng một cách cẩn thận và bảo mật.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo lòng tin và sự hài lòng.
Báo cáo công việc định kỳ cho quản lý và tham gia các hoạt động của nhóm.
Cập nhật kiến thức về thị trường bất động sản và các sản phẩm tài chính liên quan.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc tốt.
Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ giao dịch bất động sản và tài chính.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 169 Nguyễn Ngọc Vũ- Cầu Giấy- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

