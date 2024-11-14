Tuyển Giáo viên mầm non Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Mandarin Garden 2, Số 99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Dạy chương trình quốc tế bản quyền hoàn thành các tài liệu cho lớp học
Làm báo cáo học tập theo tháng
Chuẩn bị các dụng cụ học tập
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu trẻ, thích dạy Tiếng Anh cho trẻ mầm non.
Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ Tiếng Anh
Yêu cầu ứng viên: IELTS 6.5 trở lên ( đối với hệ IEYC )
Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ Tiếng Anh
Yêu cầu ứng viên: IELTS 6.5 trở lên ( đối với hệ IEYC )
Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9,000,000 - 12,000,000 VND ( trao đổi trực tiếp theo năng lực khi phỏng vấn)
Thu nhập: 9,000,000 - 12,000,000 VND
( trao đổi trực tiếp theo năng lực khi phỏng vấn)
Miễn 100% học phí cho con giáo viên, nhân viên. Cơm trưa miễn phí tại trường.
Thời gian làm việc: Từ 7h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng hoặc theo lịch phân công
Sau 2 tháng thử việc được đóng BH 100% mà không khấu trừ vào lương.
Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. - Thưởng trẻ mới, chuyên cần, thâm niên...
Mọi quyền lợi khác được tuân thủ theo luật Lao Động và thoả thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
Thu nhập: 9,000,000 - 12,000,000 VND
( trao đổi trực tiếp theo năng lực khi phỏng vấn)
Miễn 100% học phí cho con giáo viên, nhân viên. Cơm trưa miễn phí tại trường.
Thời gian làm việc: Từ 7h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng hoặc theo lịch phân công
Sau 2 tháng thử việc được đóng BH 100% mà không khấu trừ vào lương.
Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. - Thưởng trẻ mới, chuyên cần, thâm niên...
Mọi quyền lợi khác được tuân thủ theo luật Lao Động và thoả thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI