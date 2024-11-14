Tuyển Giáo viên mầm non Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mandarin Garden 2, Số 99 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dạy chương trình quốc tế bản quyền hoàn thành các tài liệu cho lớp học

Làm báo cáo học tập theo tháng

Chuẩn bị các dụng cụ học tập

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ, thích dạy Tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ Tiếng Anh

Yêu cầu ứng viên: IELTS 6.5 trở lên ( đối với hệ IEYC )

Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9,000,000 - 12,000,000 VND ( trao đổi trực tiếp theo năng lực khi phỏng vấn)

Thu nhập: 9,000,000 - 12,000,000 VND

( trao đổi trực tiếp theo năng lực khi phỏng vấn)

Miễn 100% học phí cho con giáo viên, nhân viên. Cơm trưa miễn phí tại trường.

Thời gian làm việc: Từ 7h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7/tháng hoặc theo lịch phân công

Sau 2 tháng thử việc được đóng BH 100% mà không khấu trừ vào lương.

Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. - Thưởng trẻ mới, chuyên cần, thâm niên...

Mọi quyền lợi khác được tuân thủ theo luật Lao Động và thoả thuận trực tiếp trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin