Tuyển Giáo viên mầm non TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giáo dục và Giảng dạy theo kế hoạch dạy học của nhà trường
- Quan tâm, chăm sóc cho học sinh. Đảm bảo hiệu quả và chất lượng giảng dạy.
- Tham gia các hoạt động của cơ sở và Ban chuyên môn Hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công của Ban Giám Hiệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học/Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Mầm non
- Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh lứa tuổi mầm non
- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống tốt
Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương CAO và HẤP DẪN tương xứng với năng lực.
- Xét lương, thưởng hằng năm theo năng lực và kết quả hoạt động của Hệ thống.
- Giảm học phí cho con theo học tại trường theo chế độ.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định chung.
- Cơm trưa tại trường.
- Đồng phục theo quy định.
- Tham quan du lịch hàng năm.
- Chương trình đào tạo nội bộ thường xuyên định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
