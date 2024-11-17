Tuyển Giáo viên mầm non TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giáo viên mầm non TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH

Giáo viên mầm non

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên mầm non Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giáo dục và Giảng dạy theo kế hoạch dạy học của nhà trường
- Quan tâm, chăm sóc cho học sinh. Đảm bảo hiệu quả và chất lượng giảng dạy.
- Tham gia các hoạt động của cơ sở và Ban chuyên môn Hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công của Ban Giám Hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học/Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Mầm non
- Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh lứa tuổi mầm non
- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống tốt

Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương CAO và HẤP DẪN tương xứng với năng lực.
- Xét lương, thưởng hằng năm theo năng lực và kết quả hoạt động của Hệ thống.
- Giảm học phí cho con theo học tại trường theo chế độ.
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định chung.
- Cơm trưa tại trường.
- Đồng phục theo quy định.
- Tham quan du lịch hàng năm.
- Chương trình đào tạo nội bộ thường xuyên định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH

TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô thị Sudico - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250689
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Trường Mầm Non Tokyo Montessori
Tuyển Giáo viên mầm non Trường Mầm Non Tokyo Montessori làm việc tại Hà Nội thu nhập 77 - 165 Triệu
Trường Mầm Non Tokyo Montessori
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Small Wonder Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Small Wonder Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Small Wonder Vietnam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Small Wonder Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Small Wonder Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Small Wonder Vietnam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Tuyển Giáo viên mầm non CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên mầm non Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Tuyển Giáo viên mầm non CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Trường Mầm Non Tokyo Montessori
Tuyển Giáo viên mầm non Trường Mầm Non Tokyo Montessori làm việc tại Hà Nội thu nhập 77 - 165 Triệu
Trường Mầm Non Tokyo Montessori
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Small Wonder Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Small Wonder Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Small Wonder Vietnam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Busy Bees Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Busy Bees Vietnam
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Small Wonder Vietnam
Tuyển Giáo viên mầm non Small Wonder Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Small Wonder Vietnam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Tuyển Giáo viên mầm non CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên mầm non Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Tuyển Giáo viên mầm non CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
Hạn nộp: 21/12/2024
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vision Education
Tuyển Giáo viên mầm non Công ty Cổ phần Vision Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Vision Education
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Bình Dương Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên mầm non Small Wonder Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Small Wonder Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên mầm non Busy Bees Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Busy Bees Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên mầm non Trường Mầm Non Tokyo Montessori làm việc tại Hà Nội thu nhập 77 - 165 Triệu Trường Mầm Non Tokyo Montessori
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm