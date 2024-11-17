Tuyển Giáo viên mầm non TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 609 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên mầm non Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giáo dục và Giảng dạy theo kế hoạch dạy học của nhà trường

- Quan tâm, chăm sóc cho học sinh. Đảm bảo hiệu quả và chất lượng giảng dạy.

- Tham gia các hoạt động của cơ sở và Ban chuyên môn Hệ thống.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công của Ban Giám Hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại Học/Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Mầm non

- Năng lực sư phạm vững vàng, am hiểu tâm lý học sinh lứa tuổi mầm non

- Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết tình huống tốt

Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương CAO và HẤP DẪN tương xứng với năng lực.

- Xét lương, thưởng hằng năm theo năng lực và kết quả hoạt động của Hệ thống.

- Giảm học phí cho con theo học tại trường theo chế độ.

- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định chung.

- Cơm trưa tại trường.

- Đồng phục theo quy định.

- Tham quan du lịch hàng năm.

- Chương trình đào tạo nội bộ thường xuyên định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG MẦM NON VƯỜN XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin