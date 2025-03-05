Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN FLYING KITES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Giảng dạy, chăm sóc trẻ nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện về tri thức,thể chất, tình cảm xã hội và nền tảng đạo đức.

Nhận xét, đánh giá tình hình học tập của trẻ theo các qui định chung của nhà trường.

Trang trí lớp học, khuôn viên trường theo từng chủ đề học tập.

Quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức.

Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

Tham gia các hoạt động huấn luyện chuyên môn, đào tạo kỹ năng để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy của nhà trường.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Giáo dục Mầm non trở lên.

Yêu trẻ, sáng tạo, ham học hỏi.

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn.

Ân cần với phụ huynh, vui vẻ với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLYING KITES Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH ngay sau 2 tháng thử việc

Thưởng lễ theo quy định của nhà trường

Chính sách Thưởng thâm niên hấp dẫn

Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động

Chính sách ăn trưa tại trường từ thực phẩm lành mạnh, an toàn, đủ chất dinh dưỡng từ đầu bếp chuyên nghiệp

Chính sách đào tạo miễn phí, phát triển năng lực để làm việc lâu dài và gắn bó với trường

Được tham gia du lịch hàng năm của công ty

Chỉnh sách xét tăng lương hàng năm theo năng lực

Thưởng tháng lương thứ 13 theo chính sách của công ty

Hỗ trợ học phí cho con của giáo viên khi tham gia học tại trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FLYING KITES

