Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Giáo viên tiếng Anh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24N7B Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Thực hiện giảng dạy chương trình tiếng Anh, các chương trình Cambridge English theo sự điều phối của quản lý chuyên môn.
- Đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng dạy theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và bám sát chương trình được xây dựng bởi đội ngũ Học thuật.
- Thực hiện các công tác chuyên môn khác như thiết kế đề kiểm tra, tài liệu luyện thi, tham gia hỗ trợ luyện thi hoặc các hoạt động ngoại khóa, v.v
- Kết hợp với bộ phận quản lý lớp và giáo viên, tìm ra và phụ đạo, gia sư học sinh yếu.
- Tham gia các buổi đào tạo, tập huấn, họp chuyên môn dành cho đội ngũ giáo viên.
- Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa theo sự phân công, điều phối của Phòng Học Thuật.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. YÊU CẦU
Trình độ tiếng Anh từ 6.5 IELTS, toeic 800 trở lên hoặc tương đương.
Có kinh nghiệm dạy lớp đông từ 10 học sinh trở lên
Có khả năng nghiên cứu và xây dựng và phát triển học liệu theo giáo trình và giáo án được giao.
Thuần thục các công cụ tin học văn phòng.
Có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.
3. THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Đối với công việc học thuật:
- Lịch làm việc được đăng ký và phân công hàng tháng bởi trưởng bộ phận:
+ Ca hành chính: 8 tiếng/ca (8h/9h-17h30/18h30)
+ Ca tối : 7 tiếng/ca (13h30/14h30-20h30/21h30)
- Nghỉ 1 ngày/tuần (đăng ký với trưởng bộ phận).
- Đảm bảo tối thiểu 3 ca tối/tuần
=> Để thực hiện gia sư, phụ đạo, dự giờ lớp học, ...

Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

4. THU NHẬP
=> Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000 vnd
LC: 8-10tr (tùy theo năng lực)+ Thưởng+Phụ cấp ca làm+ Trợ cấp khi tham gia giảng dạy lớp cố định
5. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ
Đươc cung cấp đây đủ Laptop, thiết bị làm việc.
Phụ cấp ăn ca 30k/ngày, nếu làm ca tối.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được chọn nghỉ một ngày bất kì trong tuần.
Ưu tiên đi làm thứ 7 và chủ nhật.
Thưởng hấp dẫn bao gồm: thưởng đạt hiệu suất công việc cao, thưởng tăng tốc theo tháng, năm.
Khi tham gia dạy chính, được tính mức lương cao: 200-350k/h
Cơ hội được học tiếng Anh mỗi ngày
Lộ trình tăng lương hấp dẫn
Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại, để xe free,...
Đóng BHXH, ... đầy đủ.
Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Sinh nhật nhân viên, Company Trip, Team Building, Sinh nhật công ty, Sharing Day hàng quý, Tiệc cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 24N7B khu Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

