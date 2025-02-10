Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24N7B Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Thực hiện giảng dạy chương trình tiếng Anh, các chương trình Cambridge English theo sự điều phối của quản lý chuyên môn.

- Đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng dạy theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và bám sát chương trình được xây dựng bởi đội ngũ Học thuật.

- Thực hiện các công tác chuyên môn khác như thiết kế đề kiểm tra, tài liệu luyện thi, tham gia hỗ trợ luyện thi hoặc các hoạt động ngoại khóa, v.v

- Kết hợp với bộ phận quản lý lớp và giáo viên, tìm ra và phụ đạo, gia sư học sinh yếu.

- Tham gia các buổi đào tạo, tập huấn, họp chuyên môn dành cho đội ngũ giáo viên.

- Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa theo sự phân công, điều phối của Phòng Học Thuật.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. YÊU CẦU

Trình độ tiếng Anh từ 6.5 IELTS, toeic 800 trở lên hoặc tương đương.

Có kinh nghiệm dạy lớp đông từ 10 học sinh trở lên

Có khả năng nghiên cứu và xây dựng và phát triển học liệu theo giáo trình và giáo án được giao.

Thuần thục các công cụ tin học văn phòng.

Có kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

3. THỜI GIAN LÀM VIỆC:

Đối với công việc học thuật:

- Lịch làm việc được đăng ký và phân công hàng tháng bởi trưởng bộ phận:

+ Ca hành chính: 8 tiếng/ca (8h/9h-17h30/18h30)

+ Ca tối : 7 tiếng/ca (13h30/14h30-20h30/21h30)

- Nghỉ 1 ngày/tuần (đăng ký với trưởng bộ phận).

- Đảm bảo tối thiểu 3 ca tối/tuần

=> Để thực hiện gia sư, phụ đạo, dự giờ lớp học, ...

Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

4. THU NHẬP

=> Thu nhập: 12.000.000 - 20.000.000 vnd

LC: 8-10tr (tùy theo năng lực)+ Thưởng+Phụ cấp ca làm+ Trợ cấp khi tham gia giảng dạy lớp cố định

5. CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Đươc cung cấp đây đủ Laptop, thiết bị làm việc.

Phụ cấp ăn ca 30k/ngày, nếu làm ca tối.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Được chọn nghỉ một ngày bất kì trong tuần.

Ưu tiên đi làm thứ 7 và chủ nhật.

Thưởng hấp dẫn bao gồm: thưởng đạt hiệu suất công việc cao, thưởng tăng tốc theo tháng, năm.

Khi tham gia dạy chính, được tính mức lương cao: 200-350k/h

Cơ hội được học tiếng Anh mỗi ngày

Lộ trình tăng lương hấp dẫn

Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại, để xe free,...

Đóng BHXH, ... đầy đủ.

Các sự kiện nội bộ: Hoạt động gắn kết, Sinh nhật nhân viên, Company Trip, Team Building, Sinh nhật công ty, Sharing Day hàng quý, Tiệc cuối năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin