Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Dương Khuê, Cầu Giấy ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

Thời gian 1 buổi học: 2h

Đối tượng học viên: Sinh viên hoặc người đi làm

Phối hợp cùng đội ngũ Trợ giảng chăm sóc và hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học tập

Thực hiện các quy định về quản lý lớp học theo yêu cầu của Phòng Đào tạo.

Tham gia đóng góp ý kiến, tối ưu hóa chương trình, nội dung học phù hợp với học viên.

Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung

Độ tuổi từ 20 – 30 tuổi; Yêu thích công việc giảng dạy tiếng Anh, Tận tâm – Trách nhiệm – Ham học hỏi.

Ưu tiên chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành tiếng Anh liên quan.

Đã có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

2. Kỹ năng

Tiếng Anh: Phát âm chuẩn Anh – Mỹ. Giao tiếp lưu loát, trôi chảy tương đương Ielts Speaking và Listening từ 7.0 trở lên.

Kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông.

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng như Word, Excel, PPT...

3. Ưu tiên

Ứng viên đã có kinh nghiệm trong việc giảng dạy giao tiếp cho người lớn hoặc có các chứng chỉ TESOL – CELTA – Chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm.

Có chứng chỉ một trong các chứng chỉ sau: IELTS: 7.0, chứng chỉ TOEIC: > 850 điểm

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc

Phong cách làm việc No Boss – Staff, được tự tin – tự chủ và tự trọng trong công việc.

Không chỉ hoàn thành công việc mà còn hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp.

Tại Pasal: “khách hàng là những người bạn, đồng nghiệp là những người anh em”. Nơi bạn sẽ tìm ra tiếng nói và niềm đam mê cháy bỏng của bản thân, Pasal sẽ là ngôi nhà thứ 2 của Bạn.

2. Chính sách đãi ngộ

Lương cạnh tranh từ 420.000 – 620.000 VNĐ/1 buổi (trả theo năng lực, lộ trình các khóa học và địa điểm giảng dạy).

Thưởng KPIs và xét tăng lương theo kỳ.

Chính sách phúc lợi đa dạng, hấp dẫn: team building, sinh nhật, vinh danh giảng viên trong các ngày lễ truyền thống.

Được chuyển giao phương pháp độc quyền, uy tín từ chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu thế giới.

Được hỗ trợ đào tạo, phát triển thi nâng band điểm Ielts (100% chi phí).

Được hỗ trợ 100% chi phí chứng chỉ sư phạm.

Được đánh giá định hướng, xét thăng tiến định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin