Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
- Hà Nội: 158
- 160 Nhật Tảo, phường 8, Quận 10
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Góp ý giáo trình, timeline giảng dạy, đề ôn luyện các khóa SAT.
Cập nhật, hỗ trợ chỉnh sửa và bổ sung tài liệu dựa trên feedback từ học viên, xu hướng ra đề SAT hiện thời.
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy các lớp được phân công
Báo cáo công việc khi được yêu cầu
Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và đầu ra của học viên
Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi chuyên môn của học viên ngoài giờ học
87 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Tòa nhà Anh Thắng, Khu Đô Thị mới 2, Sóc Sơn, Hà Nội.
Cơ sở Hồ Chí Minh: 158-160 Nhật Tảo, phường 8, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.
Làm việc Online tại nhà tùy theo điều kiện vị trí địa lý.
Có mặt tại một trong các địa điểm nêu trên khi phát sinh công việc cần trao đổi trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thêm chứng chỉ hoặc trình độ tiếng Anh tương đương 7.0+ IELTS/900+ TOEIC.
Khả năng sử dụng tốt các phần mềm Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng tự học, tự nghiên cứu tốt.
Có khả năng lên ý tưởng, tư duy logic, bao quát công việc tốt.
Có một giọng nói tốt, tự tin trước đám đông là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nhận phụ cấp, thưởng thêm trong giai đoạn trợ xây dựng tài liệu/giáo trình học tập.
Được bồi dưỡng học bổ túc và trợ cấp đi thi các chứng chỉ bổ sung, phục vụ cho việc giảng dạy và đào tạo.
Nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc 10 Group, các ưu đãi đặc biệt về các khóa học Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tin học văn phòng thuộc 10 Education.
Xét tăng lương định kì theo năng lực và hiệu quả hoàn thành công việc thực tế.
Thử việc 5 buổi dạy. Lương thử việc: 85% lương chính thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
