Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158 - 160 Nhật Tảo, phường 8, Quận 10

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Góp ý giáo trình, timeline giảng dạy, đề ôn luyện các khóa SAT.

Cập nhật, hỗ trợ chỉnh sửa và bổ sung tài liệu dựa trên feedback từ học viên, xu hướng ra đề SAT hiện thời.

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy các lớp được phân công

Báo cáo công việc khi được yêu cầu

Chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và đầu ra của học viên

Hỗ trợ giải đáp các câu hỏi chuyên môn của học viên ngoài giờ học

87 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa nhà Anh Thắng, Khu Đô Thị mới 2, Sóc Sơn, Hà Nội.

Cơ sở Hồ Chí Minh: 158-160 Nhật Tảo, phường 8, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Làm việc Online tại nhà tùy theo điều kiện vị trí địa lý.

Có mặt tại một trong các địa điểm nêu trên khi phát sinh công việc cần trao đổi trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

SAT 1500+, trong đó 800 MATH. (Chỉ chấp nhận chứng chỉ từ tháng 3/2023 đến nay)

Có thêm chứng chỉ hoặc trình độ tiếng Anh tương đương 7.0+ IELTS/900+ TOEIC.

Khả năng sử dụng tốt các phần mềm Tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng tự học, tự nghiên cứu tốt.

Có khả năng lên ý tưởng, tư duy logic, bao quát công việc tốt.

Có một giọng nói tốt, tự tin trước đám đông là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Nhận lương dạy học theo số buổi thực tế (Lương dạy dao động từ 450.000 – 600.000 VND/buổi/1.5h tùy vào sĩ số lớp học)

Nhận phụ cấp, thưởng thêm trong giai đoạn trợ xây dựng tài liệu/giáo trình học tập.

Được bồi dưỡng học bổ túc và trợ cấp đi thi các chứng chỉ bổ sung, phục vụ cho việc giảng dạy và đào tạo.

Nhận các chương trình ưu đãi dành riêng cho nhân viên khi đến các cơ sở trực thuộc 10 Group, các ưu đãi đặc biệt về các khóa học Tiếng Anh/Tiếng Trung/Tin học văn phòng thuộc 10 Education.

Xét tăng lương định kì theo năng lực và hiệu quả hoàn thành công việc thực tế.

Thử việc 5 buổi dạy. Lương thử việc: 85% lương chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIÁO DỤC 10 GROUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin