Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Giáo viên tiếng Anh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: A10 TT17 Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giảng dạy, luyện thi IELTS cho các lớp sĩ số 15 - 20 học viên theo giáo trình và lộ trình học được cung cấp sẵn
Chấm và chữa bài tập về nhà cho học viên
Thời gian giảng dạy: Part-time buổi tối từ 18h00 - 21h30 với các cặp lớp thứ 2- thứ 5, thứ 3- thứ 6, thứ 4- thứ 7(Giáo viên cần đảm bảo dạy 2 cặp lớp/tuần)
Với lớp GTBS, Pre IELTS, IELTS 3.5 - 4.5: 1,5h/ca
Với lớp IELTS 4.5 - 5.5, 5.5 - 6.5: 3h/ca

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp/đang chờ bằng Đại học
Từ 01 năm kinh nghiệm giảng dạy Ielts/ đứng lớp trực tiếp
Giáo viên dạy được tối thiểu 4 buổi tối/tuần
Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu
Nhiệt tình, sát sao với học viên

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng
Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Giao tiếp cơ bản - IELTS 6.5:
Lớp Giao tiếp cơ bản: 370.000đ - 480.000đ/1.5h
Lớp Pre IELTS: 410.000đ - 520.000đ/1.5h
Lớp IELTS 3.5 - 4.5: 510.000đ - 620.000đ/1.5h
Lớp IELTS 4.5 - 5.5: 1.100.000đ - 1.450.000đ/3h
Lớp IELTS 5.5 - 6.5: 1.200.000đ - 1.550.000đ/3h
(Mức lương cụ thể căn cứ vào bậc đánh giá đầu vào của Giáo viên được đánh giá sau phỏng vấn)
- Được cung cấp Lộ trình & Giáo trình dạy học
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả
- Được hỗ trợ về truyền thông thương hiệu cá nhân trên các nền tảng xã hội
- Học viên có sẵn và các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, giúp giáo viên chủ động nhận lớp và tăng thu nhập thường xuyên.
- Được vinh danh năm, thưởng quý, thưởng nóng khi đạt được thành tích giảng dạy xuất sắc.
- Giáo viên tham gia vào cộng đồng hơn 100 Giảng viên chất lượng cùng nhiều sự kiện kết nối lớn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà A2, TH VPTTM và Nhà ở 257 Giải Phóng, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

