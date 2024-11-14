Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A10 TT17 Khu đô thị Văn Quán, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giảng dạy, luyện thi IELTS cho các lớp sĩ số 15 - 20 học viên theo giáo trình và lộ trình học được cung cấp sẵn

Chấm và chữa bài tập về nhà cho học viên

Thời gian giảng dạy: Part-time buổi tối từ 18h00 - 21h30 với các cặp lớp thứ 2- thứ 5, thứ 3- thứ 6, thứ 4- thứ 7(Giáo viên cần đảm bảo dạy 2 cặp lớp/tuần)

Với lớp GTBS, Pre IELTS, IELTS 3.5 - 4.5: 1,5h/ca

Với lớp IELTS 4.5 - 5.5, 5.5 - 6.5: 3h/ca

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp/đang chờ bằng Đại học

Từ 01 năm kinh nghiệm giảng dạy Ielts/ đứng lớp trực tiếp

Giáo viên dạy được tối thiểu 4 buổi tối/tuần

Kỹ năng truyền đạt bài giảng dễ hiểu

Nhiệt tình, sát sao với học viên

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình 15.000.000đ - 30.000.000đ/tháng

Giáo viên giảng dạy các lớp trình độ từ Giao tiếp cơ bản - IELTS 6.5:

Lớp Giao tiếp cơ bản: 370.000đ - 480.000đ/1.5h

Lớp Pre IELTS: 410.000đ - 520.000đ/1.5h

Lớp IELTS 3.5 - 4.5: 510.000đ - 620.000đ/1.5h

Lớp IELTS 4.5 - 5.5: 1.100.000đ - 1.450.000đ/3h

Lớp IELTS 5.5 - 6.5: 1.200.000đ - 1.550.000đ/3h

(Mức lương cụ thể căn cứ vào bậc đánh giá đầu vào của Giáo viên được đánh giá sau phỏng vấn)

- Được cung cấp Lộ trình & Giáo trình dạy học

- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, liên tục luyện tập để trở thành giáo viên xuất sắc về các kỹ năng giảng dạy, phương pháp, quy trình phối hợp làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả

- Được hỗ trợ về truyền thông thương hiệu cá nhân trên các nền tảng xã hội

- Học viên có sẵn và các lớp khai giảng liên tục hàng tháng, giúp giáo viên chủ động nhận lớp và tăng thu nhập thường xuyên.

- Được vinh danh năm, thưởng quý, thưởng nóng khi đạt được thành tích giảng dạy xuất sắc.

- Giáo viên tham gia vào cộng đồng hơn 100 Giảng viên chất lượng cùng nhiều sự kiện kết nối lớn của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC IELTS MENTOR