Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

- Hà Nội: Ngõ 67 Thái Thịnh, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
1.Giảng dạy 3 lớp IELTS/TOEIC
Giảng dạy theo giáo trình đã được cung cấp, nhận xét bài tập về nhà của kỹ năng nói và viết, điểm danh, cập nhật quá trình làm bài tập về nhà của học viên, báo cáo tình hình lớp học hàng tuần.
Tham gia các chương trình đào tạo, các cuộc họp chuyên môn để cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng giảng dạy
Tham gia các chương trình, sự kiện do phòng Marketing tổ chức để quảng bá hình ảnh cho công ty.
Dạy thay cho các lớp có giáo viên, trợ giảng nghỉ ốm, nghỉ đột xuất tại chi nhánh.
Dạy bổ trợ cho học viên yếu kém và học viên trượt các bài kiểm tra định kì, dạy bù cho những học viên vào lớp sau ngày khai giảng (không quá 5 buổi) và học viên nghỉ học dài ngày vì những lý do chính đáng (ví dụ như đi học quân sự). Đối với dạy bổ trợ, giáo viên cần giao bài tập bổ trợ để học viên làm trước khi đến lớp bổ trợ. Đối với dạy bù, giáo viên dạy bù 2 bài trong 1 buổi dạy bù và yêu cầu học viên làm trước cả Preparation book và Student book của cả 2 bài đó trước khi đến lớp học bù
Kiểm tra trình độ đầu vào của học viên và đánh giá trình độ của học viên qua các bài kiểm tra định kì (bài kiểm tra ngắn, giữ khoá, cuối khoá...).
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Head teacher tại chi nhánh.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 1-2 năm kinh nghiệm dạy lớp ielts từ 0-6.5 và dạy được các lớp toeic
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc chuyên ngành sư phạm (đối với những ứng viên không tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm thì cần có các chứng chỉ giảng dạy như TESOL hoặc các chứng chỉ tương đương hoặc cần thêm 1 năm kinh nghiệm giảng dạy so với các ứng viên tốt nghiệp tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc chuyên ngành sư phạm)
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN DU HỌC VÀ GIÁO DỤC A&U Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, kèm các hình thức thưởng khác theo tháng, năm
Đóng BHXH theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi từ công ty
Được làm vệc trong môi trường giảng dạy năng động, được hỗ trợ kịp thời phương pháp sư phạm cũng như chuyên môn nghiệp vụ.
