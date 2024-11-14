Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 10 Triệu

Mức lương 3 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 100 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc - Miền Bắc - Miền Nam ...và 5 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 10 Triệu

- Các vị trí: (Gia sư được chọn lớp phù hợp)

Gia sư dạy Tiếng Anh cho học sinh cấp 1, 2, 3 hoặc luyện thi HSG, luyện thi vào lớp 10, luyện thi THPTQG, ĐGNL môn tiếng Anh.

Gia sư hệ Cambridge.

Gia sư dạy tiếng Anh giao tiếp.

Gia sư luyện thi chứng chỉ IELTS, TOEIC, VSTEP, SAT...

- Dạy online qua Zoom, kèm 1:1 cho đối tượng học sinh, sinh viên hoặc người đi làm.

- Thời gian: lịch dạy linh hoạt theo gia sư, thường vào buổi tối, mỗi buổi 60 phút. Ngoài ra còn có các ca ban ngày, gia sư có thể đăng ký theo lịch rảnh cá nhân.

- Cập nhật về tiến độ, nhận xét, đánh giá học sinh sau mỗi buổi dạy lên hệ thống quản lý của FUNiX. Xây dựng quan hệ tốt với học sinh và phụ huynh.

Với Mức Lương 3 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức: Nắm được phương pháp giảng dạy.

- Công cụ: Có máy tính (PC hoặc Laptop) có Camera, có Mic, có loa hoặc tai nghe, phục vụ việc dạy và học kèm trực tuyến.

- Kỹ năng: Yêu thích việc giảng dạy, yêu mến học sinh, có kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

- Có chứng chỉ tiếng Anh hoặc các bằng cấp có giá trị tương đương là một lợi thế.

- Riêng vị trí dạy luyện thi chứng chỉ IELTS, TOEIC, SAT, ứng viên cần có IELTS ≥ 7.0 hoặc TOEIC ≥ 900 hoặc SAT ≥ 1400.

- Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm gia sư/ giảng dạy là một điểm cộng. Có buổi training.

- Ưu tiên ứng viên có phương pháp giảng dạy sáng tạo, lôi cuốn tạo hứng thú cho học viên.

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm dạy Zoom, Google Meet hoặc các phần mềm E-Learning.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, phụ thuộc số lượng các buổi tham gia giảng dạy. Cụ thể:

Gia sư dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 1, 2, 3: 60.000đ/giờ

Gia sư dạy luyện thi HSG, luyện thi vào lớp 10, THPTQG, ĐGNL môn tiếng Anh: 120.000đ/giờ

Gia sư hệ Cambridge: 120.000đ/giờ

Gia sư dạy tiếng Anh giao tiếp: 60.000đ/giờ

Gia sư dạy tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành (spa, nhà hàng, khách sạn,...): 120.000đ/giờ

Gia sư luyện thi chứng chỉ IELTS, TOEIC, VSTEP, SAT...: 120.000đ/giờ

- Thời gian linh hoạt, được sắp xếp dựa trên lịch rảnh của gia sư. Được làm việc tại nhà, chủ động sắp xếp công việc.

- Được training, đào tạo kỹ năng giảng dạy. Tham gia vào lĩnh vực đào tạo hỗ trợ học tập về chuyên môn và cũng như truyền cảm hứng cho các bạn trẻ học ngoại ngữ hiệu quả.

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cởi mở.

- Có thêm thu nhập đáng kể và các quyền lợi khác (Ví dụ: như được ưu đãi học phí các khóa học tại FUNiX...)

- Được tham gia vào network hàng nghìn mentor, gia sư giỏi của FUNiX.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN FUNIX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.