Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Giáo viên tiếng Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: KĐT Vinhomes Smart City

- Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VINSCHOOL
TUYỂN DỤNG BỔ SUNG GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2024- 2025
Với tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn và sự đầu tư bài bản từ Tập đoàn Vingroup, sau 10 năm thành lập, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam, nơi hội tụ gần 7000 cán bộ nhân viên, giáo viên. Vinschool luôn chào đón các giáo viên có chuyên môn giỏi, khao khát sự đổi mới và mong muốn được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và đẳng cấp.
Những giáo viên xuất sắc nhất sẽ là những thủ lĩnh giáo dục tương lai của Vinschool, cùng nhau xây dựng nền móng vững chắc, tạo ra những ảnh hưởng giáo dục sâu rộng và lâu dài bằng các chương trình đột phá, tiên phong và khác biệt tại Hệ thống Giáo dục Vinschool.
Năm học 2024 – 2025, Chúng tôi cần tuyển dụng bổ sung GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP THCS/ THPT
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CẤP THCS/ THPT
I. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
- Trường Trung học Vinschool Harmony - Long Biên - Hà Nội
- Trường Trung học Vinschool Smart City - KĐT Vinhomes Smart City - Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội
II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Yêu cầu khác:

- Mức lương: Cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực.
- Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn với nhiều chính sách đặc biệt, chỉ áp dụng cho CBNV làm việc tại các công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup (chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng; cơ hội cho con học Vinschool và khám chữa bệnh tại Vinmec; chính sách ưu đãi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn Vingroup)
- Cơ hội làm việc tại hệ thống giáo dục Việt Nam đầu tiên đạt giám định quốc tế CIS cùng các đồng nghiệp tài năng và các chuyên gia giáo dục hàng đầu trong nước và quốc tế
- Cơ hội được đào tạo theo chuẩn giáo viên quốc tế và được thăng tiến nhanh lên các vị trí cán bộ quản lý theo sự phát triển của hệ thống trường Vinschool
- Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến cùng với sự phát triển của hệ thống.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Khu Vực

