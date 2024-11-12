Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Giáo viên tiếng Anh

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

- Hà Nội

- Miền Bắc ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Giảng dạy IELTS trực tiếp hoặc trực tuyến qua một trong các nền tảng: Zoom hoặc Google meeting
Giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng của bài thi IELTS theo mục tiêu đề ra của học viên.
Giảng dạy dựa theo giáo trình được biên soạn bởi Hệ thống luyện thi IELTS LangGo.
Nhận lớp theo sắp xếp của nhân viên Điều phối Giảng viên.
Tham gia đề xuất, cải tiến và phát triển chương trình giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ...
Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.
Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập.
Gửi báo cáo đánh giá lớp học cho Ban chuyên môn định kỳ theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:
IELTS ≥ 8.0, speaking từ 7.0 trở lên (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm)
Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ đào tạo
Kỹ năng:
Yêu thích công việc chia sẻ, đào tạo & phát triển con người.
Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.
Thái độ, tố chất:
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động
Yêu cầu khác:
Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình huấn luyện để đảm bảo yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giảng dạy theo giờ (ca 1: 17h45-19h45, ca 2: 20h-22h): Từ 420.000 - 800.000đ/buổi/2h đối với Giảng viên online.
Ngoài ra còn được nhận hỗ trợ phụ cấp chấm bài, dạy phụ đạo cho học viên
Thưởng lớp kiểu mẫu, phân bậc Giảng viên
Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc (Gói đào tạo với tổng trị giá 4.990.000 VNĐ)
Được review năng lực 1 tháng/lần và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên, phân bậc Giảng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

