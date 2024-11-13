Tuyển Giáo viên tiếng Anh LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Hòa Lạc Plaza, 232 cụm 4, Thạch Hòa, Thạch Thất ...và 6 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lựa chọn hình thức giảng dạy Online hoặc Offline.

Giảng dạy chuyên sâu 4 kỹ năng của bài thi IELTS.

Giảng dạy dựa theo giáo trình được biên soạn sẵn (lesson plan, slides, handout).

Tham gia đào tạo, huấn luyện trong toàn bộ quá trình làm việc.

Chăm sóc học viên trong suốt quá trình trước, trong và sau học tập.

Gửi báo cáo đánh giá lớp học cho Ban chuyên môn định kỳ theo yêu cầu (giữa khóa & cuối khóa).

Đăng kí giảng dạy các lớp 2 buổi hoặc 3 buổi/tuần theo 2 khung giờ dạy (chủ động đăng kí lịch rảnh/bận cá nhân).

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

IELTS ≥ 8.0, Speaking ≥ 7.0 (Ứng viên vui lòng gửi bản scan chứng chỉ đính kèm)

Ưu tiên ứng viên đã từng đi giảng dạy/có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ đào tạo.

Khả năng giao tiếp tốt và khuyến khích học viên nói tiếng Anh.

Có máy tính cá nhân, tham gia quá trình training để đảm bảo yêu cầu.

Tại LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 15.000.000VNĐ - 25.000.000VNĐ/tháng

Lương giảng dạy (được chọn khung giờ làm việc): Từ 420.000 – 840.000VNĐ/buổi (2h)

Hỗ trợ thêm LƯƠNG CỨNG tại CS3 - Thạch Thất từ 7.000.000VNĐ - 10.000.000VNĐ/tháng.

Hỗ trợ phụ cấp dạy phụ đạo, thưởng lớp học kiểu mẫu, thưởng hoàn thành lớp học đúng quy trình.

Tham gia chương trình đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp theo phương pháp NLP và ELC trong 2-4 tuần ngay khi nhận việc.

Phân bậc Giảng viên, được review năng lực và đề xuất thay đổi thu nhập mỗi buổi dạy theo thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LUYỆN THI IELTS LANGGO - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HBR HOLDINGS

