Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 9 Triệu

Mức lương 4 - 9 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 mipec Tây Sơn, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

● Giảng dạy trực tuyến 1:1 cho học sinh tiểu học và THCS qua Google Meet.

trực tuyến 1:1

● Sử dụng giáo trình công ty cung cấp, tạo hứng thú và điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của học sinh.

● Mỗi lớp học kéo dài 25 phút.

25 phút.

● Giáo viên cần dạy ít nhất 4 ca/tối, 5 tối/tuần tương đương 8-10h/tuần

Giáo viên cần dạy ít nhất

4 ca/tối, 5 tối

/tuần tương đương 8-10h/tuần

/tuần

8-10h/tuần

● Viết đánh giá năng lực học sinh sau ca dạy và đề xuất lộ trình học tập.

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và kinh nghiệm:

● Độ tuổi từ 19

● Đã và đang học tại các trường Đại học top đầu hoặc có chứng chỉ Tiếng Anh thông dụng ( IELTS, TOEIC, VSTEP, TOEFL)

● Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm dạy Tiếng Anh tại các trung tâm Tiếng Anh hoặc gia sư online tại nhà.

Các yếu tố khác:

● Ưu tiên ứng viên có giọng chuẩn Bắc và Nam

● Phát âm Tiếng Anh chuẩn, Không ngọng, giọng dễ nghe

● Tác phong nghiêm túc

● Ngoại hình tươi tắn, ưa nhìn

● Có laptop cá nhân

● Có đường truyền mạng đạt tiêu chuẩn

● Sử dụng tốt - Thành thạo Google meet

Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập 90k/ h.

● Được cung cấp sẵn slide bài giảng để giảng dạy cho học viên

● Được training các kỹ năng cần thiết (kỹ năng sư phạm, giao tiếp).

● Được tham dự cuộc họp chuyên môn định kỳ với các chuyên gia sư phạm để nâng cao kỹ năng giảng dạy

● Có cơ chế thưởng định kỳ theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin