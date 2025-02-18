Tuyển Giáo viên tiếng Anh HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 128 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Ba Đình ...và 2 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Công việc giảng dạy (60%)
Giảng dạy chương trình IELTS theo mô hình linh động hoặc đứng lớp với giáo án có sẵn.
Giao bài tập, chấm và chữa bài cho học viên
Công việc khác (40%)
Chuẩn bị tài liệu học, hồ sơ học viên.
Theo dõi, cập nhật tiến độ học tập của học viên trên hệ thống quản lý.
Trao đổi tình hình học tập, tư vấn phương pháp học tập hiệu quả cho học viên.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn/ bằng cấp: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh. Chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên.
Học vấn/ bằng cấp:
Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên về giảng dạy và gia sư IELTS.
Kinh nghiệm
Kỹ năng: Giao tiếp và tương tác tốt, kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng
Học vấn/ bằng cấp:
Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên về giảng dạy và gia sư IELTS.
Kinh nghiệm
Kỹ năng: Giao tiếp và tương tác tốt, kỹ năng xử lý tình huống.
Kỹ năng
Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
Tổng thu nhập: 8M - 13M. Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Được đào tạo hội nhập và đào tạo chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ.
Phụ cấp và quyền lợi:
Phụ cấp chứng chỉ tiếng Anh còn hạn (lên đến 2,000,000 VNĐ/tháng)
Học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm.
Thưởng theo các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc theo quy chế của Công ty.
Công ty cung cấp đồng phục và thiết bị máy tính phục vụ công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.
Chế độ bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho cá nhân và người thân.
Chính sách xét tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty.
Tổng thu nhập: 8M - 13M. Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
Được đào tạo hội nhập và đào tạo chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ.
Phụ cấp và quyền lợi:
Phụ cấp chứng chỉ tiếng Anh còn hạn (lên đến 2,000,000 VNĐ/tháng)
Học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm.
Thưởng theo các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc theo quy chế của Công ty.
Công ty cung cấp đồng phục và thiết bị máy tính phục vụ công việc.
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.
Chế độ bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho cá nhân và người thân.
Chính sách xét tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI