Tuyển Giáo viên tiếng Anh HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Phó Đức Chính, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Ba Đình ...và 2 địa điểm khác, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Công việc giảng dạy (60%)

Giảng dạy chương trình IELTS theo mô hình linh động hoặc đứng lớp với giáo án có sẵn.

Giao bài tập, chấm và chữa bài cho học viên

Công việc khác (40%)

Chuẩn bị tài liệu học, hồ sơ học viên.

Theo dõi, cập nhật tiến độ học tập của học viên trên hệ thống quản lý.

Trao đổi tình hình học tập, tư vấn phương pháp học tập hiệu quả cho học viên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn/ bằng cấp: tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên liên quan đến tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh. Chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên.

Học vấn/ bằng cấp:

Kinh nghiệm: 6 tháng trở lên về giảng dạy và gia sư IELTS.

Kinh nghiệm

Kỹ năng: Giao tiếp và tương tác tốt, kỹ năng xử lý tình huống.

Kỹ năng

Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:

Tổng thu nhập: 8M - 13M. Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên.

Được đào tạo hội nhập và đào tạo chuyên sâu để nâng cao nghiệp vụ.

Phụ cấp và quyền lợi:

Phụ cấp chứng chỉ tiếng Anh còn hạn (lên đến 2,000,000 VNĐ/tháng)

Học tiếng Anh miễn phí tại trung tâm.

Thưởng theo các ngày sinh nhật, lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13, thưởng vượt hiệu quả công việc theo quy chế của Công ty.

Công ty cung cấp đồng phục và thiết bị máy tính phục vụ công việc.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo luật định.

Chế độ bảo hiểm sức khỏe 24/7 cho cá nhân và người thân.

Chính sách xét tăng lương và xét thưởng hiệu quả theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ AMES ENGLISH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin