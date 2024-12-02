Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH IMARU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH IMARU
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, Số 89 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Giáo viên tại Vet Vet English sẽ trực tiếp giảng dạy tiếng Anh cho người Việt Nam và người Nhật theo hình thức One-by-One, mỗi tiết học kéo dài 50 phút.
Giáo viên được làm việc trong một môi trường làm việc chuẩn Nhật Bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong thời gian làm việc tại công ty. Ngoài ra, giáo viên có cơ hội tham gia training bởi đội ngũ giáo viên tại trụ sở chính của Trung tâm Vet Vet English tại Bali - Indonesia.
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên có trên 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh
Ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ C1
Ứng viên có mong muốn thăng tiến và phát triển trong công việc giảng dạy
Tại Công ty TNHH IMARU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Từ 15.000.000vnđ
Trợ cấp đi lại và ăn trưa tại Trung tâm
Được đóng bảo hiểm tại Công ty
Môi trường làm việc với người Nhật Bản
Chế độ làm việc và nghỉ ngơi rõ ràng tuân thủ theo Luật Lao động Việt Nam
Lưu ý: Giáo viên gửi hồ sơ về bằng ngôn ngữ Anh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IMARU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
