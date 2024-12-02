Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH IMARU làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Số 89 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Giáo viên tại Vet Vet English sẽ trực tiếp giảng dạy tiếng Anh cho người Việt Nam và người Nhật theo hình thức One-by-One, mỗi tiết học kéo dài 50 phút.

Giáo viên được làm việc trong một môi trường làm việc chuẩn Nhật Bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng trong thời gian làm việc tại công ty. Ngoài ra, giáo viên có cơ hội tham gia training bởi đội ngũ giáo viên tại trụ sở chính của Trung tâm Vet Vet English tại Bali - Indonesia.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Ứng viên có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ C1

Ứng viên có mong muốn thăng tiến và phát triển trong công việc giảng dạy

Tại Công ty TNHH IMARU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: Từ 15.000.000vnđ

Trợ cấp đi lại và ăn trưa tại Trung tâm

Được đóng bảo hiểm tại Công ty

Môi trường làm việc với người Nhật Bản

Chế độ làm việc và nghỉ ngơi rõ ràng tuân thủ theo Luật Lao động Việt Nam

Lưu ý: Giáo viên gửi hồ sơ về bằng ngôn ngữ Anh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH IMARU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.