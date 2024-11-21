Tuyển Giáo viên tiếng Anh IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

IE&Co
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
IE&Co

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại IE&Co

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 110 Yên Bái, Tế Lợi, Nông Cống

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Chuẩn bị bài giảng & giảng dạy các lớp tại Trung tâm
- Chấm & nhận xét bài của học viên
- Duy trì tương tác & cập nhật đều đặn tình hình học tập của học viên cho cha mẹ
- Thực hiện các công việc khác do Phòng đào tạo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục, Tiếng Anh hoặc lĩnh vực liên quan
- Ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ từ C1 trở lên, phát âm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, kỹ năng quản lý lớp phù hợp với trẻ nhỏ
- Có hiểu biết về chương trình đào tạo Cambridge và kinh nghiệm giảng dạy chương trình Cambridge. (ưu tiên)
- Tin học văn phòng thành thạo

Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8-11 triệu/tháng, thưởng các dịp lễ, Tết
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
- Được học hỏi, phát triển bản thân liên tục
- Môi trường làm việc hiệu quả, hạnh phúc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

IE&Co

IE&Co

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 19/125 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-anh-thu-nhap-8-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253988
