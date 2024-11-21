Tuyển Giáo viên tiếng Anh IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 110 Yên Bái, Tế Lợi, Nông Cống

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Chuẩn bị bài giảng & giảng dạy các lớp tại Trung tâm

- Chấm & nhận xét bài của học viên

- Duy trì tương tác & cập nhật đều đặn tình hình học tập của học viên cho cha mẹ

- Thực hiện các công việc khác do Phòng đào tạo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục, Tiếng Anh hoặc lĩnh vực liên quan

- Ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ từ C1 trở lên, phát âm tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, kỹ năng quản lý lớp phù hợp với trẻ nhỏ

- Có hiểu biết về chương trình đào tạo Cambridge và kinh nghiệm giảng dạy chương trình Cambridge. (ưu tiên)

- Tin học văn phòng thành thạo

Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8-11 triệu/tháng, thưởng các dịp lễ, Tết

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định

- Được học hỏi, phát triển bản thân liên tục

- Môi trường làm việc hiệu quả, hạnh phúc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin