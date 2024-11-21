Tuyển Giáo viên tiếng Anh IE&Co làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại IE&Co
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 110 Yên Bái, Tế Lợi, Nông Cống
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
- Chuẩn bị bài giảng & giảng dạy các lớp tại Trung tâm
- Chấm & nhận xét bài của học viên
- Duy trì tương tác & cập nhật đều đặn tình hình học tập của học viên cho cha mẹ
- Thực hiện các công việc khác do Phòng đào tạo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Giáo dục, Tiếng Anh hoặc lĩnh vực liên quan
- Ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ từ C1 trở lên, phát âm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, kỹ năng quản lý lớp phù hợp với trẻ nhỏ
- Có hiểu biết về chương trình đào tạo Cambridge và kinh nghiệm giảng dạy chương trình Cambridge. (ưu tiên)
- Tin học văn phòng thành thạo
- Ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ từ C1 trở lên, phát âm tốt.
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt, kỹ năng quản lý lớp phù hợp với trẻ nhỏ
- Có hiểu biết về chương trình đào tạo Cambridge và kinh nghiệm giảng dạy chương trình Cambridge. (ưu tiên)
- Tin học văn phòng thành thạo
Tại IE&Co Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập 8-11 triệu/tháng, thưởng các dịp lễ, Tết
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
- Được học hỏi, phát triển bản thân liên tục
- Môi trường làm việc hiệu quả, hạnh phúc
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định
- Được học hỏi, phát triển bản thân liên tục
- Môi trường làm việc hiệu quả, hạnh phúc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại IE&Co
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI